El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se refirió sobre la paralización convocada por los gremios de transportistas para el próximo 15 de enero y aseguró que el Gobierno respetará el derecho a la movilización. Durante una visita a Chiclayo, el titular del Mininter señaló que las autoridades mantienen conversaciones con los representantes del sector y que acompañarán la medida de protesta programada para el miércoles.​

“Estamos conversando con ellos, también igual somos respetuosos de todas las personas que pueden levantarse a hacer un paro, en su momento siempre los estamos acompañando”, declaró Tiburcio.

La convocatoria del sector se produce tras el incremento sostenido de ataques violentos contra transportistas, con ocho atentados registrados en los primeros nueve días de 2026, y pese a que las autoridades han implementado ciertas medidas, las agresiones y muertes no disminuyen.​

El ministro admitió su preocupación por la ola de criminalidad que afecta al sector transporte y subrayó que desde el Ejecutiva mantendrán una postura firme para contrarestar los alto índices de violencia.

“Por supuesto [que me preocupa la criminalidad], a quién no le va a preocupar, si somos conscientes desde que hemos ingresado como Gobierno y hemos dicho que vamos a seguir siendo firmes”.​

Tiburcio reconoció que la inseguridad ciudadana es “el problema número uno” que enfrenta el país y que el Ejecutivo encontró esta situación al asumir funciones. El año 2025 cerró con 56 choferes asesinados y más de 60 ataques armados contra unidades de transporte público.​

Los gremios Transportistas Unidos y Conet Perú confirmaron que aproximadamente 12 mil unidades de transporte público no saldrán a las calles el 15 de enero en señal de protesta por la falta de respuestas efectivas del Gobierno ante la extorsión y el sicariato que azota al sector.