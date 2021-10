Vicepresidenta del Congreso: “De ser necesario, en un extremo, se tendrá que apostar por una vacancia presidencial”

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, señaló este domingo que la opción de una vacancia presidencial no debe ser descartada, aunque consideró que es una medida “extrema”. Explicó que actualmente no hay votos suficientes para una moción de ese tipo, pero que en el futuro la situación puede cambiar.

“Personalmente, creo que el Congreso tiene que actuar de una manera responsable, apostar por una vacancia sería una decisión extrema, que se tomaría en defensa de la democracia. A mí me suena irresponsable amenazar con el cierre del Congreso, no es algo democrático. No debería caer en ese juego que es irresponsable. No es lo que yo espero, pero de ser necesario, en un extremo, se tendrá que apostar por una vacancia”, aseveró a Canal N.

“En este momento no los tenemos [los votos], pero nadie sabe qué pueda pasar más adelante, todo puede cambiar. No te quepa duda de que se puedan conseguir los votos, esa es al tarea que tenemos en el Congreso para conseguir esos votos, si finalmente [el Gobierno] sigue en esa postura tendremos que optar por es decisión extrema”, añadió.

Previamente, Camones, quien integra la bancada de Alianza para el Progreso, criticó la gestión del mandatario Pedro Castillo y descartó que haya divisiones entre él, Vladimir Cerrón y Guido Bellido. Señaló que el objetivo del Gobierno es conseguir el cierre del Congreso.

“Tienen la misma ideología y postura, no hay conflicto entre Cerrón y Castillo, ni con Bellido. Bellido dice que lo acuerda con Castillo, si no fuera así ya lo habría retirado del cargo, tenemos un premier que lo acusa de cobarde, si el presidente no lo saca, pues la conclusión es que están unidos”, dijo.

