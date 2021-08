ENTREVISTA

¿Qué impresión le dejó la presentación del Gabinete Bellido?

Muy pobre, tan pobre como la presencia de cada uno de los ministros. Ha sido una presentación muy pobre, imprecisa, gaseosa, sin propuestas concretas. El ministro de Economía ha hecho una descripción de cómo está la economía, pero no ha dado ninguna solución. En realidad muy pobre todo.

¿Se le debió haber otorgado la confianza?

Yo creo que no. Mi partido (Acción Popular) por lo menos ha votado a favor, yo hubiese preferido que se abstengan.

¿Usted hubiese votado en contra?

Probablemente hubiera votado en abstención o en contra, pero nunca a favor.

¿Acción Popular (AP) no hizo lo correcto en darle la confianza?

Creo que han sido excesivamente generosos, han creído en la buena fe de Bellido que no ha dicho casi nada. Que no haya anunciado cosas terroríficas, que no haya anunciado la Asamblea Constituyente los ha llevado a creer en la buena fe de Bellido, una fe en la que yo no creo.

¿Se han dejado engañar por Bellido?

Engañar no, creo que han actuado de buena fe creyendo que el señor Bellido también practica la buena fe y yo no creo en eso.

¿Se siente defraudado por la decisión de su partido?

No llego a eso, creo que es un tema de experiencia política, falta experiencia política en mi bancada y en muchas bancadas, pero no quiero calificarlos de ninguna manera porque son buenas personas. Han creído en la buena fe de una persona que ha ido a contarles un cuento ameno, pero realmente estamos ante una persona que ha fingido y que está actuando de una manera moderada, después van a empezar los ajustes.

¿Cuál es la labor que debería tener AP de ahora en adelante?

Muy vigilante, porque hay 7 ministros todavía impresentables que no pueden permanecer en el Gabinete. O se van o se les bota, pero no pueden quedarse donde están.

