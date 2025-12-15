El excongresista Víctor Andrés García Belaunde cuestionó el rol de Alfredo Barnechea en el proceso de elecciones primarias de Acción Popular, que finalmente fueron anuladas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Durante una entrevista en “Siempre a las 8” de la plataforma El Comercio, el exlegislador atribuyó al precandidato presidencial una eventual responsabilidad, sea por acción o por omisión, en las irregularidades que denunció.

“Hay un beneficiado evidentemente. Él o ha hecho la trampa o ha permitido que la hagan para él. Hay una responsabilidad”, afirmó.

El popular ‘Vitocho‘, quien postuló al Senado por AP, explicó que Barnechea fue el único favorecido con el cuestionado cambio de 28 delegados realizado por el Comité Nacional Electoral (CNE), liderado por Cinthia Pajuelo. El exparlamentario denunció haber revisado actas con resultados inverosímiles que evidencian manipulación en el proceso electoral interno.

“Lo cierto es que ha habido trampa porque he visto actas donde hay 200 votos a favor de uno y cero para el resto. Estadísticamente es imposible”, declaró.

El exlegislador también responsabilizó a Pajuelo de modificar la composición de delegados, una decisión que alteró sustancialmente el resultado de las primarias. Además, lamentó que un partido con 70 años de trayectoria democrática se enfrenta a su peor crisis por conflictos internos, cuando ni siquiera sus adversarios políticos lograron debilitarlo de esta manera.

“La señora Pajuelo cambia a 28 delegados. Lamentablemente sí se ha hecho [trampa], en 70 años nunca nos ha pasado nada igual”, señaló.

Crisis interna y responsabilidades

El excongresista fue categórico al admitir que Acción Popular atraviesa una “implosión” causada por no haber saneado oportunamente su estructura interna. Asimismo, recordó que hace tres años advirtió públicamente sobre la necesidad de expulsar a todos los congresistas conocidos como “Los Niños”, pero la directiva solo removió a algunos.

“Ha habido una implosión por dentro. Yo escribí en El Comercio hace tres años un artículo que se llama ‘Limpiar o morir’. [Hemos muerto] por no limpiar”, manifestó.

García Belaunde exigió que el plenario de Acción Popular se reuniera urgentemente para evaluar la situación y solicitar la renuncia de todas las autoridades partidarias sin excepción. Según su análisis, tanto los dirigentes como sus colaboradores cercanos contribuyeron directa o indirectamente al fraude electoral.

“Esta gente, estos ayayeros que están alrededor de estos personajes son los que han contribuido al fraude”, expresó.

Pide renuncia a Julio Chávez

El exparlamentario solicitó la salida del presidente de Acción Popular, Julio Chávez, tras la debacle de las primarias anuladas. En esa línea, sostuvo que el pleno debe votar su suspensión o forzar su renuncia inmediata, dado el estado crítico en que se encuentra la organización política.

“El partido está en salmuera, está agónico, camino a un entierro. ¿Por qué se va a quedar?”, cuestionó.

García Belaunde también calificó como un error las ambiciones políticas tanto de Barnechea como de Chávez, señalando que ambos priorizaron sus intereses personales por encima de la institucionalidad del partido. El exlegislador advirtió que esa obsesión desmedida por el poder conduce inevitablemente a prácticas corruptas.

“Hubo en ambos una ambición desmedida, incontrolada, exagerada, obsesiva por ganar sí o sí. Y cuando la ambición es desmedida, eso conduce a una corrupción”, subrayó.

El excongresista concluyó que lo ocurrido en Acción Popular representa un enfrentamiento de egos que ignoró completamente la voluntad de los militantes. Para García Belaunde, tanto la corrupción como el fraude son caras de la misma moneda y ambos estuvieron presentes en este proceso electoral interno.

“Acá ha habido un choque de trenes para poder ser candidato sí o sí de Acción Popular sin respetar la voluntad de los militantes. Fue un choque de egos”, sentenció.