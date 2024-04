El titular del Ministerio del Interior, Víctor Torres, habría presentado su carta de renuncia este lunes 1 de abril, según Latina Noticias.

Las causas de su renuncia aún se desconocen. Se sabe que Víctor Torres viene participando del Consejo de Ministros que se realiza cada lunes, tal como lo muestra las fotos en la cuenta de X de Presidencia del Perú.

El titular del Mininter ha recibido críticas por parte del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sobre el coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la División de investigación de delitos de alta complejidad de la PNP (Diviac), en relación al allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte.

Ministro del Interior se autofelicita

El último domingo, el ministro Víctor Torres brindó una entrevista a Panorama y en este indicó que la criminalidad en el Perú “ha disminuido”.

“En comparación al año 23, con relación al 24 las estadísticas indican que la criminalidad han descendido un tanto, considerablemente diría yo. Acá nosotros vemos un tema de percepción”, dijo en Panorama.

Y sobre su gestión, no dudó en autofelicitarse.

“Este es un tema de 20, 30 años. En cuatro meses no se va a resolver. Para trabajarlo bien uno necesita de un año o dos para amenguar bastante. Sin embargo yo, que no debo ser el indicado, me felicito por haber llevado nuevamente a la Policía Nacional el tema de la investigación, que en 19 años estuvo fuera y lo maneja otras entidades que han llevado al país a la zozobra”, señaló.

