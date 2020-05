El ministro de Salud, Víctor Zamora, aseguró que una eventual renuncia a su cargo no cambiará la situación de precariedad del sector en plena pandemia del coronavirus. Ello respondió el funcionario al ser consultado sobre el pedido de algunos gremios de salud para que dé un paso al costado.

En diálogo con Canal N, Zamora indicó que el presidente Martín Vizcarra será quien finalmente tome una determinación sobre si continúa o no frente al Ministerio de Salud (Minsa).

“El presidente evaluará las condiciones en la que debo continuar o si me debo retirar. Mi ausencia o no, no cambiará la precariedad que vivimos hoy frente a la pandemia”, subrayó.

“Mi puesto está en manos del presidente de la República. Me ha dado la confianza y estoy orgulloso que me la haya dado en un momento totalmente difícil”, añadió.

“El verdadero eje del debate”

Luego, Víctor Zamora señaló que el eje del debate, en vez de su renuncia al cargo, debería ser cómo se puede mejorar la capacidad del sistema de salud.

“El verdadero eje del debate es si nuestro servicio de salud debe ser mejorado sustantivamente para que no exista estos dilemas... el centro de debate debería ser, ¿cómo hacemos para mejorar la capacidad del sistema público? para que esto no vuelva a suceder”, sostuvo.

También, precisó que se encuentra comprometido con la situación que afrontan los médicos de Iquitos quienes padecen de COVID-19 y varios de los cuales han muerto a consecuencia del mencionado virus.

“Como médico me duele la situación que está pasando en Iquitos, el sufrimiento que tienen sus familias. Nada más lejos de la realidad que yo les esté dando las espaldas. Estoy comprometido con ellos”, remarcó.

En las últimas horas, algunos gremios de salud como el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú y la Sociedad Peruana de Radiología pidieron al Ejecutivo la salida de Zamora por la situación de los médicos de Iquitos.

Por su parte, el Colegio Médico del Perú informó que evaluará el caso de Zamora para tomar una determinación con respecto a si consideran oportuno la continuidad de Zamora al frente del Ministerio de Salud.