Los asistentes a la misa multitudinaria del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas deberán tomar precauciones ante las condiciones climáticas previstas para este lunes 16 de noviembre.

El Senamhi pronostica brillo solar y temperaturas elevadas durante la mañana y el mediodía, cuando se realizará la celebración religiosa.

La misa está programada para las 10:30 a. m. y congregará a miles de fieles en el recinto. Según la tendencia del pronóstico meteorológico, el calor podría generar una mayor sensación térmica entre los asistentes, por lo que se recomienda utilizar sombreros de ala ancha, ropa ligera y protector solar, además de mantenerse hidratados.

Las altas temperaturas ya se registran en distintos distritos de Lima. Hacia el mediodía, Carabayllo alcanzó los 30.9 °C, San Juan de Lurigancho llegó a los 30 °C, La Molina registró 30.3 °C y San Borja reportó 30.8 °C, de acuerdo con información del organismo meteorológico.

Sin embargo, quienes lleguen a Las Palmas desde la noche del domingo 15 de noviembre podrían encontrar un panorama distinto. El Senamhi advirtió que existe probabilidad de lloviznas ligeras durante la noche y la madrugada del lunes, debido a la ubicación del recinto en la zona sur de Lima.

#Ahora #Minam #Senamhi | En Lima, los distritos ubicados lejos del mar registran temperaturas cercanas a los 31 °C. 🌡 Hacia el mediodía, Carabayllo alcanzó los 30.9 °C, San Juan de Lurigancho los 30 °C, La Molina los 30.3 °C y San Borja los 30.8 °C. https://t.co/LSuA3lsAM3 — Senamhi (@Senamhiperu) November 13, 2026