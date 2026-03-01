Nuevas sombras se ciernen sobre la candidatura de Alfonso López Chau. El aspirante a la presidencia de Ahora Nación es señalado por su aparente cercanía con un cuestionado asesor electoral, sindicado de lavado de activos y con afinidades a partidos de izquierda.

Los detalles

Jordi Segarra Tomás, oriundo de Andorra, llegó a territorio nacional el último 28 de enero, según reportó el programa Contracorriente. Segarra se especializa en campañas políticas y ha sido estratega de diversas agrupaciones políticas.

Las últimas, del sector de izquierda en México: el PRD y Morena. Esta última fue la que llevó a Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, defensores del sentenciado exmandatario Pedro Castillo, a la presidencia mexicana, respectivamente.

Segarra también fue sindicado de lavado de activos. En el 2020, fue implicado en un caso a cargo de la Fiscalía General de la República de México, según el Diario Reforma.

Esto último en el marco de pesquisas vinculadas a Emilio Lozoya, ex director de Pemex; y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), “por la compra millonaria de una planta chatarra de fertilizantes”. Sería AHMSA la que depositó 36 millones de pesos a EECJS, empresa de Segarra.“

La investigación al consultor andorrano también señala que, entre 2017 y 2018, recibió en sus cuentas personales 5 millones 480 mil pesos de ‘Comercializadora Prato. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, es una empresa ‘fachada’”, recoge la denuncia periodística.

Este Diario buscó comunicarse con el área de prensa y el vocero de Ahora Nación, Carlo Magno Salcedo. Solo este último, candidato a diputado por Lima, contestó escuetamente y aseguró “desconocer” sobre dicha situación.