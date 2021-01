La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, negó que el Poder Ejecutivo haya desembolsado más de S/31 mil en tortas, cupcakes y zapatos en diciembre del año pasado, como denunció un medio de comunicación.

En declaraciones desde Palacio de Gobierno, la jefa del Gabinete Ministerial indicó que no tiene idea de las supuestas órdenes de servicio y que en su despacho no se ha destinado ningún monto para tales fines.

“La verdad, no tengo nada que decir porque desde que he empezado a trabajar en la PCM ni siquiera he comido un kekito en Palacio. O sea que no tengo idea de los cupcakes y menos de los zapatos”, expresó.

“Todos los zapatos que tengo me los he comprado mucho antes de entrar a la PCM, si se refieren a alguna denuncia de mi despacho. Es lo único que podría decir”, añadió Bermúdez Valdivia.

Según Digital TVGO, en pleno inicio de la segunda ola de la pandemia del coronavirus (COVID-19), se registró una orden de compra de tortas y cupcakes por un valor de S/ 31 mil 419 a nombre del proveedor “Jaico Díaz de Bernales Jacqueline Ayme”.

Otra orden de compra asciende a S/ 3470 por el concepto de “adquisición de zapatos para damas y caballeros a favor del personal del despacho presidencial” al proveedor Cueros Alexa S.A.C.

Del mismo modo, precisó que en el portal de Transparencia del Gobierno existen órdenes de compra para la adquisición de equipos de audio para la oficina de Comunicaciones por un valor de S/ 34 mil 037.44 y cuatro televisores de 43 pulgadas para el Despacho Presidencial por un valor de S/ 6240.

VIDEO RECOMENDADO