El último domingo, los afiliados de Acción Popular (AP) eligieron a los 75 delegados que tendrán como tarea definir a su candidato a jefe de Estado el 7 de diciembre, y realizaron una “consulta universal no vinculante” en la que ganó Julio Chávez, presidente del partido.

Para Chávez, ni Víctor Andrés García Belaunde, “Vitocho”, ni Alfredo Barnechea “representan la renovación para el partido” con miras a las Elecciones 2026.

“De los seis precandidatos soy el más joven en edad (...) Los partidos se tienen que renovar y creo que esa es la tendencia”, declaró en RPP. Los otros tres precandidatos son Edwin Martínez, Higinio Torres y Erwin Pinedo.