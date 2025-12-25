Anoche, dos políticos celebraron la Navidad por primera vez en un penal con una sentencia vigente.

Se trata del expresidente Martín Vizcarra y del excongresista Guillermo Bermejo.

SUS CASOS

En octubre, el excongresista Guillermo Bermejo fue condenado a 15 años de prisión por el delito de afiliación a una organización terrorista.

El tribunal estableció su participación en campamentos de adoctrinamiento y entrenamiento armado, donde, bajo el alias de “Camarada Che”, interactuó con la cúpula senderista liderada por los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino.

Por ahora, experulibrista se encuentra en el penal de máxima seguridad Ancón I.

Por su parte, el expresidente Martín Vizcarra pasó su primera Navidad en prisión luego de ser condenado a 14 años de prisión por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El Poder Judicial determinó que Vizcarra solicitó 2.3 millones de soles en sobornos a las empresas Obrainsa e ICCSA a cambio de otorgar la adjudicación de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional de esa región en el año 2013.

REPITEN

En el penal de Barbadillo, Vizcarra no estará solo, pues lo acompañarán los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala.

Castillo Terrones pasó las navidades de 2022, 2023 y 2024 en el penal de la Diroes, mientras Toledo lo hizo en 2023 y 2024.

Cabe precisar que el expresidente Ollanta Humala ya pasó una Navidad en el penal de Barbadillo en diciembre de 2017, tiempo en el que cumplía una prisión preventiva.