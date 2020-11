ESCRIBE: Damián Retamozo y Karina Valencia

Los votos de Acción Popular y de Fuerza Popular, en mayoría, inclinaron la balanza anoche en favor de la admisión a trámite de la moción que propone debatir una eventual destitución del presidente Martín Vizarra.

El resultado de la votación, luego de tres horas de intervenciones, fue como sigue: 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones.

En consecuencia, el Pleno del Congreso admitió la moción de orden del día de pedido de vacancia de la Presidencia de la República presentada el último 20 de octubre.

La Mesa Directiva estableció que, siendo 125 el número hábil de congresistas, el 40% requerido por el Reglamento para aceptar tal pedido es de 50 votos. La votación de anoche los sobrepasó con holgura.

El primer vicepresidente del Parlamento, Luis Valdez, quien condujo ayer el debate, informó que se enviaría en seguida la notificación oficial a la sede del Ejecutivo, con los detalles del acuerdo adoptado por el Parlamento.

Valdez agregó que Vizcarra dispondrá de 50 minutos para ejercer su defensa y presentar sus descargos este lunes 9 de noviembre en la sesión que se iniciará a las 10:00 de la mañana. El jefe del Estado podrá asistir con un abogado de su elección.

FUERZAS POLÍTICAS

Hasta el domingo último, los ánimos de los legisladores de Fuerza Popular, Acción Popular y del Frepap eran desconocidos. Las tres fuerzas políticas definieron sus posiciones recién ayer, antes del pleno.

Las posiciones de Unión por el Perú, Podemos y el Frente Amplio eran conocidas en favor de la moción. Asimismo, las del Partido Morado, Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú, en contra.

Claramente, Fuerza Popular, Acción Popular y el Frepap fueron el factor dirimente.

Del total de 15 legisladores del partido “naranja”, trece votaron a favor de la moción (ver infografía).

La bancada mayoritaria, Acción Popular (25 legisladores), apoyó en mayoría la admisión de la moción: 15 lo hicieron a favor, cuatro en contra, y dos se abstuvieron. Los demás no asistieron.

La consigna en el Frepap (trece legisladores), igual que en la primera moción de vacancia, fue la abstención en bloque.

Algo curioso en Podemos Perú: a pesar de las grandilocuentes expresiones de Daniel Urresti en la víspera, en el sentido de que no votarían en bloque, solo uno de los legisladores votó en contra: él mismo. Nueve de los once parlamentarios de Podemos respaldaron la moción. Uno se abstuvo.

VIZCARRA

Más temprano, el presidente Martín Vizcarra cuestionó la moción de vacancia. Sostuvo que no existen pruebas de las imputaciones en su contra y que trámites de este tipo desestabilizan al país.

“No hay una prueba de las imputaciones y otra vez intentan desestabilizar, no al Gobierno (sino al país). Un proceso de vacancia desestabiliza al país. Si vemos los resultados de octubre, que queremos mejorar en noviembre, ¿no parece que trabajemos juntos en beneficio de la población?”, señaló.

Horas después se conoció que el jefe de Estado solicitó a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, que determine qué fiscalía especializada estará a cargo de las investigaciones en su contra por presuntos pagos ilícitos cuando fue autoridad regional de Moquegua, las que gatillaron la actual moción de vacancia.

A través de un oficio remitido a la fiscal de la Nación, Vizcarra Cornejo indicó que dicha aclaración le resulta necesaria “antes que defina las siguientes acciones ante cualquier diligencia solicitada en estas investigaciones” y no se ponga en riesgo el adecuado ejercicio de sus derechos y la garantía del proceso.

ANÁLISIS

El constitucionalista Natale Amprino manifestó su sorpresa por el resultado de la votación en el Legislativo: “Tenía la impresión que el ánimo en el interior del Congreso no era tan entusiasta”, dijo.

Según Amprimo, la actitud evasiva del presidente Vizcarra pudo haber exasperado los ánimos de las bancadas indecisas.

“Se han filtrado algunas diligencias de la Fiscalía. La verdad es que el presidente no ha aclarado nada. Ha ofrecido unas declaraciones en las cuales no se toma el toro por las astas. Se hacen frases preelaboradas (...). Entonces, en el fondo, lo que vemos no es un presidente que enfrenta un tema y lo aclara con precisión, sino que actúa con evasivas”, comentó en Canal N.

De otro lado, Amprino añadió que a todo lo anterior se suman las declaraciones poco felices del premier Walter Martos y del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, respecto del rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la política de coyuntura.

El constitucionalista agregó que las actuales imputaciones contra Vizcarra son “muy graves y tienen un material probatorio mucho más potente”.