El expresidente Martín Vizcarra ha emprendido una campaña electoral pretendiendo llegar nuevamente a Palacio de Gobierno. En su empeño incluso hace promesas insólitas como un indulto al exmandatario Pedro Castillo, en prisión por su intento fallido de golpe de Estado.

Sin embargo, la candidatura de Vizcarra es inviable debido a las dos inhabilitaciones (el primero por 10 años y el segundo por 5 años) para ejercer cargos públicos, que le impuso el Congreso.

El primer impedimento se dio el 17 de abril de 2021, de modo que el exmandatario no puede ejercer ningún cargo público hasta abril de 2031.

Dicha prohibición fue aprobada luego del juicio político por el llamado “vacunagate”, que involucró al exjefe de Estado, acusado de recibir en secreto en octubre de 2020, junto a otros altos funcionarios de su gobierno, la vacuna contra el coronavirus.

El segundo impedimento se dio el 14 de mayo de 2022, por la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución en su condición de exministro de Transportes. Dicho artículo establece la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas.

Adicionalmente, el 21 de enero pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo aprobó un informe donde recomienda inhabilitar a Vizcarra por otros 10 años por el cierre del Parlamento el 30 de setiembre de 2019. Este informe está pendiente de ratificación. Además, el exmandatario enfrenta un proceso penal por los presuntos sobornos que habría recibido cuando era gobernador regional de Moquegua, por lo que la Fiscalía ha solicitado una pena de prisión de 15 años.

EL PARTIDO

A pesar de estos impedimentos, el exmandatario formó su partido político “Perú Primero”, ya inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Hasta hace algunos días, Vizcarra figuraba como “presidente” de dicha agrupación, pero hoy este cargo aparece como “vacante” y el exmandatario es promocionado como “líder”.

Pero, ¿quiénes secundan al expresidente en esta candidatura inviable?

El Comité Ejecutivo Nacional de dicha agrupación está conformada por personajes anodinos y cuestionados, entre ellos César Figueredo (Secretario General) vinculado a un supuesto complot contra el expremier Alberto Otárola; Gianinna Manrique, separada de una Dirección Ejecutiva del Ministerio de Vivienda; y Rudy José Ramos León, denunciado por presuntos acosos sexuales y lesiones contra tres jóvenes.

LOS CUESTIONAMIENTOS

César Figueredo Muñoz (Secretario General Nacional), es considerado el brazo derecho de Vizcarra y obtuvo contratos por más de 100 mil soles por asesoría jurídica en el 2023 al Gobierno Regional de Moquegua, que tiene como gobernadora a Gilia Gutiérrez, también militante de Perú Primero.

Se desempeñó como director ejecutivo de Cofopri desde mayo de 2018 hasta diciembre de 2020. Se desempeñó como abogado de las excongresistas Nancy Obregón y Elsa Malpartida, acusadas por el Ministerio Público por sus presuntos vínculos con el terrorismo.

Gianinna Manrique Mansilla (Secretaría de Organización y Movilización), separada en agosto de 2017 de la Direción Ejecutiva del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, del Ministerio de Vivienda, luego de conocerse que fue mencionada en un documento fiscal referido a una presunta coima a cambio de la entrega de la buena pro de una obra.

Edwin Zamudio Gómez (Personero Técnico Ti)tular, figura en la Relación de Personas con Inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC). Inhabilitación vigente hasta el 21 de agosto de 2025 y registrada por el Ministerio Público.

Rudy José Ramos León (Secretaría de Plan de Gobierno). Según un reportaje de Panorama de junio de 2023, registra dos denuncias por acoso contra dos jóvenes de 20 años, y otra denuncia por el delito de lesiones leves contra una joven de 19 años en el 2019.

Juan Carlos Santibañez del Carpio (Secretaría de Capacitación y Formación Política). Tiene antecedentes por violencia contra la mujer que datan del 2018, también según Panorama.

Ivonne Contreras Camacho (Secretaría de Gremios y Organizaciones Sociales), designada en 2019 como prefecta en Apurímac y fue denunciada por estafa. Según la denuncia pedía dinero a cambio de cargos en el Estado, aunque Contreras negó tales acusaciones.

Jorge Meléndez (Secretaría de Ideología y Plan de Gobierno). Ex congresista y extitular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Asumió dicha cartera por segunda vez el 3 de octubre de 2019 y renunció el 27 del mismo mes luego que se revelaran audios que lo vinculaban a una organización investigada por tráfico de madera y porque habría recomendado la contratación de la madre de su hijo en el Congreso.

Rocío Giovana Farfan Uribe (Secretaría de Gestión Pública). Excandidata al Congreso en 2021, enfrentó procedimiento administrativo sancionador por no presentar la información sobre aportaciones e ingresos recibidos, y gastos efectuados durante su campaña electoral.

Eunice Loida Dextre Castillejo (Secretaría de Gobiernos Regionales y Locales). Excandidata a la alcaldía provincial de Carhuaz, región Áncash, sancionada con una multa de 7.5 UIT por incumplir con la presentación de información financiera de aportes, ingresos y gastos en su campaña electoral durante el 2018.

“ESTÁ DESINFORMANDO”

Al promocionar su “candidatura presidencial”, el exmandatario Martín Vizcarra, no solo está desinformando y distrayendo a los electores, también no está siendo transparente con los electores, sostuvo el exministro de Justicia y especialista en Derecho Constitucional Electoral, José Tello.

Señaló que dicha campaña es un “psicosocial” porque busca algún tipo de efecto persuasivo en la ciudadanía.

“Él no puede ser candidato, lo que está haciendo no es bueno, es un psicosocial y me parece mal”, dijo.

Consideró que esta actitud “característica de Vizcarra”, forma parte de una campaña de victimización para que, después, diga que los poderes fácticos no lo dejan postular. “Aunque, lo cierto es que existe la inhabilitación en su contra para ejercer cargos públicos”, aseguró.

Sostuvo que esta mala práctica ya se viene haciendo de manera recurrente. El antecedente empezó con Antauro Humala, que desde prisión hizo campaña electoral.

JNE: No puede ser “Fundador” ni “Presidente”

Según el JNE Martín Vizcarra se encuentra impedido de inscribirse como “fundador” y “presidente ejecutivo” de “Perú Primero”.

Así lo estableció el máximo ente electoral en una resolución de junio de 2023, cuando dicho partido se encontraba en vías de inscripción, al declarar fundado en parte un recurso de apelación interpuesto por el abogado Wilbert Medina, quien solicitó la tacha del pedido de inscripción de dicha organización política.