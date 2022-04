El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, enfatizó que uno de los principales motivos para la creación de una nueva Constitución es el control de precios por parte del Estado, pues aseguró que ello permitirá que la iniciativa privada no sea la única en el país.

“(Una nueva constitución) nos va a permitir que la iniciativa privada no sea la única en el país, sino tengamos iniciativa mixta y tengamos iniciativa pública, que es un aspecto que está amputado en esta Constitución respecto al rol empresarial del Estado”, indicó en diálogo con RPP.

Por ello, Cerrón Rojas puso de ejemplo el aumento de precio de algunos medicamento durante la pandemia por COVID-19 y dijo que no es admisible que un pastilla común como el Paracetamol “valga 60 o 100 soles”.

“No podemos permitir que en una pandemia un Paracetamol o una pastilla parecida valga 60 o 100 soles cuando la gente se muere en cada esquina y se estén enriqueciendo los monopolios farmacéuticos. Entonces, para qué está el Estado, no tiene ningún sentido”, manifestó.

“Debe haber un control de todo lo que debe ser controlado, sobre todo vamos al tema económico. Estamos viendo que las empresas, bajo el argumento del contrato ley, siguen recibiendo beneficios astronómicos cuando ya no estamos en una época de terrorismo, donde sí arriesgaban su capital”, agregó.

Presencia en el Gobierno

En otro momento, Vladimir Cerrón aseguró no tener alguna injerencia en el Gobierno del presidente Pedro Castillo y rechazó que la propuesta de referéndum para una nueva constitución haya sido una iniciativa suya.

“No tengo ninguna presencia en el Gobierno, al presidente no lo veo hace un mes, yo no tomo decisiones en el Ejecutivo. Si el presidente asume el programa del partido, pues tiene que hacerlo porque eso prometió en la campaña”, refirió.

