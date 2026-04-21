El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, lanzó una advertencia legal dirigida al presidente interino, José María Balcázar, en el contexto de la posible firma del contrato para la adquisición de aviones F-16.

La controversia se intensificó luego de que se conociera que el procedimiento de compra, valorizado en aproximadamente 3 mil 500 millones de dólares, se desarrolló bajo estricta reserva.

Esta situación generó críticas desde distintos sectores que consideran necesario un mayor nivel de acceso a la información en decisiones de esta magnitud.

Si Balcázar firma el contrato y otorga el adelanto inicial para comprar los F-16, a pesar de la denuncia de Suecia, será encausado por negociación incompatible y colusión agravada. El proceso está manoseado por 3 presidentes transitorios, lo correcto es la nulidad. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) April 20, 2026

Cuestionamientos sobre prioridades del gasto

El dirigente político también cuestionó la prioridad otorgada al gasto en defensa frente a otras necesidades del país. En esa línea, señaló que existen áreas como la educación y la salud que requieren mayor atención presupuestal en el actual contexto nacional.

A través de sus redes sociales, el exgobernador regional expuso los posibles escenarios legales que podrían derivarse de la firma del contrato. Cerrón advirtió sobre eventuales responsabilidades penales vinculadas a la autorización de un adelanto económico en el marco de la operación.

“Si Balcázar firma el contrato y otorga el adelanto para comprar los aviones F-16, será encausado por negociación incompatible”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la existencia de una denuncia presentada por Suecia afecta la legitimidad del proceso de selección en curso. Cerrón indicó que este elemento debería ser considerado por las autoridades antes de adoptar una decisión definitiva.

El prófugo de la justicia, insistió en que lo más adecuado para un gobierno de carácter transitorio sería detener el procedimiento. Ante dicho escenario consideró que la nulidad del proceso permitiría evitar eventuales responsabilidades ante el sistema de justicia.

La evolución del proceso dependerá de las decisiones que adopte el Ejecutivo en los próximos días. En paralelo, el debate público continúa centrado en la transparencia, el uso de los recursos y las posibles implicancias legales de la operación.