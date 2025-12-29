Desde la clandestinidad, que mantiene para eludir la justicia y la prisión preventiva que le espera, el prófugo dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, difundió un discurso que tituló: “Plan de gobierno por la revancha del pueblo, 2026 2031“, en el que expuso su ideología y adelantó algunas medidas que ejecutaría de llegar al poder.

En su alocución, que difundió por redes sociales como X (Twitter), quien fuera aliado de la vacada expresidenta Dina Boluarte arremetió contra organizaciones políticas que comparten el mismo espectro ideológico del partido del lápiz: Venceremos y Juntos por el Perú.

Mesiánico

Cerrón Rojas sostuvo que Perú Libre nació para resistirse a aceptar “la pobreza, la explotación, la injusticia, la corrupción y la falta de oportunidades”, y que en respuesta a esta lucha la derecha “ha creado hábilmente su propia oposición: una izquierda domesticada, financiada por intereses externos, dueña de ONGs”.

“A esta izquierda la hemos denominado como la izquierda caviar, cuyos partidos representantes son Juntos por el Perú, la alianza Venceremos, cuya base son Nuevo Perú y Patria Roja, y Perú Nación”, exclamó.

El prófugo Cerrón también refirió que la izquierda llegó al Gobierno en 2021, pero que ese mandato fue interrumpido de manera abrupta en 2022, en alusión a la narrativa de los aliados de Pedro Castillo, quienes aseguran que el ahora recluido expresidente, en vez de anunciar un golpe de Estado –fallido– fue víctima de uno.

Amenaza

Asimismo, insistió en romper el modelo que nuestra Carta Magna establece; es de la economía social de mercado, y cambiarlo por una economía “popular con mercados”, con revisión de contratos ley y “nacionalización” de recursos mediante una asamblea constituyente.