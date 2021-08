El secretario general del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón, afirmó que le hubiera gustado ser el ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Me hubiera gustado la Cancillería, porque me gusta la política exterior, creo que hay cosas que hay que desligar a nuestro país de una dependencia neocolonial que se ve a todo nivel, con varios países, uno de ellos es Estados Unidos, porque nuestro sistema educativo, económico, militar, todo depende de los software norteamericanos y nosotros no tenemos una independencia en ese espacio”, dijo en diálogo con ‘Agenda Política’.

Asimismo, el exgobernador regional de Junín afirmó que respalda al canciller Héctor Béjar por las medidas que está aplicando desde su cartera y que está en contra de que renuncie.

“Lo respaldo totalmente desde el partido, no debe renunciar. Si renunciara el canciller Béjar, estarían prácticamente renunciando al presidente de la república, porque él es el encargado de llevar la política en el ámbito extranjero”, afirmó en el espacio de Canal N.

Al ser consultado sobre los serios cuestionamientos contra Béjar, quien fue sentenciado por el delito de sedición, Vladimir Cerrón consideró que no se le debe juzgar por su pasado.

“Él ha sido sentenciado por sedición, y no por asesinato como tal, y tuvo una etapa donde quizás el método de liberación de los pueblos ha sido la lucha armada, aspecto que hoy en día está descartado en todos los niveles. No hay que condenar a nadie por el pasado, todas las personas tienen una etapa y en el tiempo van cambiando”, manifestó.

El secretario general de Perú Libre también discrepa con la posibilidad de un indulto al terrorista Abimael Guzmán y negó que miembros del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, estén dentro de su agrupación política.

