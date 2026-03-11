El Tribunal Constitucional (TC) ha programado para este miércoles 11 de marzo una demanda de habeas corpus presentada a favor de Vladimir Cerrón, con la que se busca anular la orden de prisión preventiva dictada en su contra por el caso Los Dinámicos del Centro.

La audiencia fue programada aproximadamente 20 días después de presentada la solicitud, lo que ha generado debate por la rapidez con la que el recurso fue incluido en la agenda del máximo intérprete de la Constitución.

Al respecto , el abogado penalista Carlos Caro cuestionó esta celeridad y señaló que podría generar dudas sobre el trato que reciben los distintos procesos en el TC.

En declaraciones a Canal N, Carlos Caro indicó que existen otros casos constitucionales pendientes -incluso de personas privadas de libertad- que llevan meses o años esperando una resolución.

El especialista sostuvo que el TC debería explicar públicamente las razones de la rápida programación del caso, con el fin de garantizar transparencia y establecer criterios claros para situaciones similares.

Asimismo, recordó que la investigación contra Vladimir Cerrón está vinculada al presunto delito de lavado de activos relacionado con la campaña presidencial de 2021.