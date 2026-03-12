Luego que el Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto el último miércoles el habeas corpus presentado a favor de Vladimir Cerrón, con el que su defensa busca anular la orden de prisión preventiva que pesa en su contra, el expresidente de ese órgano supremo, Ernesto Blume, explicó que el pleno puede priorizar algunos casos cuando existe interés público o coyuntura política.

En entrevista con Canal N, dijo que si bien los casos en el TC se priorizan de acuerdo a la fecha de ingreso de los documentos, que a su vez se clasifican entre causas simples y complejas; existen otros criterios de priorización como el interés general o parte de la coyuntura actual, a fin de resolver procesos considerados emblemáticos o relevantes para el debate público.

Sobre el habeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón, Ernesto Blume el Tribunal Constitucional deberá evaluar si se cumplieron las condiciones que justificaron la prisión preventiva dictada contra el exgobernador regional de Junín, o si existen razones para modificarla.

El expresidente del Tribunal Constitucional refirió que el caso tiene elementos particulares que deberán ser analizados por los miembros del TC al momento de decidir el sentido de la resolución.

El exmagistrado Ernesto Blume señaló que el TC tiene la función de proteger los derechos fundamentales y que cualquier ciudadano puede recurrir a él para defenderlos. En el caso de Vladimir Cerrón, el tribunal evaluará un habeas corpus considerando el artículo 31 de la Constitución, que prohíbe limitar los derechos políticos.

Cabe precisar que la defensa de Cerrón argumenta que el incumplimiento de las reglas de comparecencia ocurrió después de que se emitieran sentencias condenatorias que luego fueron anuladas, por lo que su conducta debe evaluarse dentro de ese contexto.

La decisión final del Tribunal Constitucional se conocería en los próximos días.

Cuestionan celeridad

Como se sabe, la audiencia de ayer fue programada aproximadamente 20 días después de presentada la solicitud, lo que ha generado debate por la rapidez con la que el recurso fue incluido en la agenda del máximo intérprete de la Constitución.

Al respecto , el abogado penalista Carlos Caro cuestionó esta celeridad y señaló que ello podría generar dudas sobre el trato que reciben los distintos procesos en el TC.

En declaraciones a Canal N, Carlos Caro indicó que existen otros casos constitucionales pendientes -incluso de personas privadas de libertad- que llevan años esperando una resolución.

El especialista sostuvo que el TC debería explicar públicamente las razones de la rápida programación del caso.