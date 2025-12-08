La bancada de Perú Libre confirmó que su líder, Vladimir Cerrón, participará en las Elecciones Generales 2026 desde la clandestinidad, luego de que el Poder Judicial (PJ) ratificara la prisión preventiva en su contra.

El juez Leodan Cristóbal Ayala declaró infundado, el 4 de diciembre pasado, el pedido de comparecencia presentado por la defensa del político, procesado por presunto lavado de activos.

Reclamo

El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) aseguró que Cerrón “no tiene impedimentos legales para postular” y calificó la medida como un intento de excluirlo de la contienda electoral.

“El pueblo peruano esta vez nos dará la razón. Por eso Perú Libre no se da por vencido, vamos por la revancha”, afirmó en conferencia de prensa.

Otros miembros de la bancada, incluyendo a Kelly Portalatino, denunciaron una persecución política y calificaron la decisión judicial como una “instrumentalización de la justicia”, tras conocerse la ratificación de la orden de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón.​

El legislador Waldemar Cerrón, hermano del no habido, negó que Vladimir sea un prófugo de la justicia y responsabilizó al sistema judicial por la salud emocional de su madre, Bertha Rojas, quien integra la fórmula presidencial del partido como postulante a la primera vicepresidencia para las elecciones del próximo año.​

“Hago responsable del estado psicológico emocional. O sea, no solamente están perjudicando al doctor Vladimir, sino a un ser tan querido que es mi señora madre”, dijo.

También se pronunció el parlamentario Flavio Cruz, quien aspira a la segunda vicepresidencia en la fórmula presidencial de Perú Libre.

“Lo que quieren es no permitir que compita de idea con idea, de programa con programa, de ideario con ideario en el proceso 2026﻿”, sentenció el también parlamentario perulibrista.