El exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón dijo estar seguro que el nuevo Congreso de la República bloqueará muchos proyectos de ley de la bancada de su partido, incluyendo el de la Asamblea Constituyente, por lo que remarcó que “la revolución se hace con el Parlamento extraoficial”.

Durante el congreso nacional de Perú Libre, afirmó que el “Parlamento extraoficial” incluye a “la calle, con las organizaciones del pueblo, los movimientos (sociales), gobiernos regionales, los estudiantes y los arquitectos”, y ellos son los que “garantizan el cambio”.

“Sé que el Parlamento inicial bloqueará muchos proyectos de ley para el cambio. Lo primero que irá a boicotear el día de mañana será la Mesa Directiva de Perú Libre y con ello boicoteará también la Asamblea Constituyente futura, que no la querrán aprobar. Pero ese es el Parlamento oficial y de un Parlamento oficial, jamás se hace una revolución”, expresó.

“La revolución se hace con el Parlamento extraoficial, con la calle, con las organizaciones del pueblo, con los movimientos, los gobiernos regionales, los estudiantes, los arquitectos. Ese es el Parlamento por el que tenemos que luchar, ese es el Parlamento que garantiza el cambio, no es otro ni lo haremos en el oficial”, añadió.

Vladimir Cerrón manifestó que Perú Libre apoyará la “Asamblea Plurinacional Constituyente” y una eventual recolección de firmas en caso de ir a un referéndum, pero enfatizó que si el Gobierno del presidente electo Pedro Castillo “se desvía” del objetivo, su partido debe “rectificar la vía”.

“Si el Gobierno dice: vamos a pelear por una Asamblea Plurinacional Constituyente y necesitamos ir a un referéndum, es el partido el que tiene que conseguir las firmas para llevarlo a la práctica”, acotó.

“Si el Gobierno está amenazado, es el partido que tiene que organizar la resistencia. Si el Gobierno se desvía, es el partido que tiene que rectificar la vía”, añadió Cerrón Rojas, quien aseveró que Perú Libre “ha ganado solo el asiento de Palacio” y que ahora le toca “construir el poder”.

“Por eso, camaradas, no se olviden, todavía no hemos ganado nada. Empezaremos recién la tarea de construir ese espacio de gobierno de poder. Tenemos esta una condición inicial, que es este triunfo electoral, pero no es haber triunfado todavía sobre el sistema”, subrayó.

Finalmente, Vladimir Cerrón afirmó que existen niveles de lucha: “el acceso al poder, el sostenimiento en el poder y algo que siempre olvidan, la sucesión”. Sus correligionarios lo vitorearon al grito de: “Vladimir Cerrón próximo presidente”.

Discurso del exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón en el congreso nacional de Perú Libre.