El exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón pidió al Gobierno “renegociar inmediatamente” el contrato con la empresa Repsol, tras el derrame de 6 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, el último sábado 15 de enero.

A través de su cuenta de Twitter, el también secretario general de Perú Libre afirmó que los delitos ambientales, tributarios y laborales son “fenómenos repetitivos” en las transnacionales y “se pasan por agua tibia”.

“Lo ocurrido con Repsol debe llamar al Gobierno a renegociar inmediatamente el contrato ley. Los delitos ambientales, tributarios y laborales, son fenómenos repetitivos en las transnacionales, los mismos que se pasan por agua tibia”, señaló.

Como se recuerda, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, reveló, tras una reunión con directivos de la empresa Repsol, operadora de la Refinería La Pampilla, que el derrame se produjo durante un proceso de descarga de un buque que transportaba un millón de barriles.

“Se trata en realidad de un proceso de carga y descarga de un buque internacional que traía aproximadamente un millón de barriles de crudo para ser procesado en esta planta. Se ha estimado que ha habido un derrame de 6 mil barriles de petróleo”, indicó.

De otro lado, Cerrón Rojas consideró que no hubo fraude electoral en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2021 y la denuncia “es un invento, al igual que Los Dinámicos” del Centro.

De esta forma se refirió a la notificación del Ministerio Público a la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre el archivo de las denuncias por presunta falsificación de firmas de miembros de mesa, interpuestas por Fuerza Popular.

“Hasta cuándo la derecha no va a entender que no hubo fraude electoral, eso es un invento, al igual que Los Dinámicos. Si no hay uno, tampoco puede haber lo otro”, escribió en la red social.

