El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Leodan Cristóbal Ayala, postergó la audiencia para evaluar el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, por presunta asociación ilícita para delinquir y colusión en el caso ‘Antalsis’.

Según el Ministerio Público, el líder de Perú Libre habría cometido gestiones ilícitas cuando tuvo el cargo de gobernador de Junín para las licitaciones de las obras del “Puente Eternidad” y “Comuneros”.

Este martes 18, el magistrado de investigación preparatoria señaló que el 14 de este mes, Cerrón Rojas presentó mediante su defensa legal una una recusación en su contra, la cual fue rechazada “de plano” y, en consecuencia, será evaluada por una sala superior.

El juez Leodan Cristóbal determinó que no hay prioridad en pronunciarse sobre el requerimiento de prisión preventiva porque el líder de Perú Libre está prófugo de la justicia y la decisión no afectaría su actual situación.

“No se puede dejar de administrar justicia sobre la libertad de alguien que se encuentra en prisión y depende de esa decisión para que recobre su libertad, o tampoco sobre la privación de libertad de alguien que se encuentra en ciernes en condición de detenido. Pero en el caso concreto, se trata del investigado Vladimir Cerrón Rojas, quien no se encuentra ni en prisión y tampoco en condición de detenido. Por tanto, no hay urgencia de resolver sobre el requerimiento de privación de libertad”, sostuvo.

Como se recuerda, en diciembre del 2023, el juez Leodan Cristóbal Ayala dictó 36 meses de prisión preventiva contra Cerrón Rojas por no cumplir con las reglas de conducta en la investigación por presunto lavado de activos en Perú Libre.

Desde el 6 de octubre del 2023, Vladimir Cerrón se encuentra prófugo luego de que dictaran tres años y medio de cárcel efectiva en su contra, por el caso ‘Aeródromo Wanka’.

