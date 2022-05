El exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón se refirió a la renuncia de diez integrantes del llamado bloque magisterial a la bancada de Perú Libre, con lo cual dejó de ser la primera fuerza política en el Congreso en favor de Fuerza Popular.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el también secretario general del partido de gobierno afirmó que los renunciantes “no se van por principios, sino por intereses propios y cuoteo”.

“El Partido no se afecta por disidencia de sus invitados magisteriales, nunca fueron militantes orgánicos, sino electorales, no se van por principios, sino por intereses propios y cuoteo. La correlación de fuerzas no se afecta, seguirán votando por PC (Pedro Castillo), nosotros también. ¡Adelante!”, escribió en la red social.

El Partido no se afecta por disidencia de sus invitados magisteriales, nunca fueron militantes orgánicos, sino electorales, no se van por principios, sino por intereses propios y cuoteo. La correlación de fuerzas no se afecta, seguirán votando por PC, nosotros también. ¡Adelante! — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) May 11, 2022

Como se recuerda, la congresista Katy Ugarte confirmó que 10 legisladores presentaron su renuncia a la bancada de Perú Libre, todos integrantes del denominado bloque magisterial.

En diálogo con Exitosa Noticias, indicó que los otros renunciantes –además de ella- son Álex Paredes, Pasión Dávila, Elizabeth Medina, Paúl Gutiérrez y Edgar Tello.

A ellos se sumaron Segundo Quiroz Barboza, Lucinda Vásquez Vela, Francis Jhasmina Paredes Castro y Germán Adolfo Tacuri Valdivia.

Con las diez nuevas bajas, Perú Libre pasó de tener 32 a 22 integrantes y dejó de ser la primera fuerza del actual Parlamento 2021-2026 en favor de Fuerza Popular, que tiene 24 congresistas.

En tanto, los 10 legisladores disidentes conformarán una nueva bancada, cuyo nombre y voceros se dará a conocer en los próximos días, según anunció la propia Katy Ugarte.