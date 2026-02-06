La Corte Suprema de Justicia de la República fijó que la condena impuesta a Vladimiro Montesinos Torres por el caso Pativilca vencerá el 30 de septiembre de 2037.

El exasesor presidencial, recluido en la Base Naval del Callao, cumple diversas sentencias por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de Alberto Fujimori.

Mediante una ejecutoria suprema, el máximo tribunal declaró nula, en parte, la sentencia del 31 de enero de 2024 emitida por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que había dado por compurgada la pena de 19 años y 8 meses.

La Corte determinó que el cómputo de la condena fue realizado de forma incorrecta y ordenó su reformulación conforme a los criterios legales vigentes.

Vladimiro Montesinos fue condenado como autor mediato de homicidio calificado en los casos Caraqueño y Pativilca, así como por homicidio calificado, asesinato y desaparición forzada en el caso La Cantuta.

La Corte Suprema dispuso que el nuevo cómputo de la pena, descontando seis años de carcelería, se extienda hasta 2037 y rechazó, además, la excepción de prescripción de la acción penal planteada por su defensa.