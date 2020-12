El vocero de la bancada del Partido Morado, Daniel Olivares, y el secretario general de esa agrupación política, Rodolfo Pérez, no dudaron en responder este miércoles a las críticas que hizo el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, contra la gestión del presidente Francisco Sagasti.

El exgobernador regional de La Libertad indicó esta mañana a través de su cuenta de Twitter que el Ejecutivo termina el año en una “total incompetencia” para afrontar la emergencia sanitaria. Consideró que no ha logrado combatir la pandemia del coronavirus (COVID-19) y lo llamó como una continuación del “Vizcarrismo”.

Al respecto, Olivares le pidió a Acuña recordar que el Gobierno de Transición fue generado por la vacancia presidencial de Martín Vizcarra que la bancada de Alianza para el Progreso apoyó y remarcó que el Gobierno no es una gestión que responda a los lineamientos del Partido Morado.

“Es válida su critica al presidente, pero no mienta, recuerde que eso no acaba bien. Este no es un gobierno morado, es un gobierno de transición liderado por un congresista y generado por la vacancia que su partido apoyó”, escribió el legislador.

Por su parte, Rodolfo Pérez le pidió “guardar silencio” al líder de APP, puesto que, la bancada de su agrupación “alentó golpes de Estado en dos Congresos consecutivos” y su legado son " leyes inconstitucionales, gestiones corruptas e ineficientes, blindajes y mentiras”.

“Usted lidera un partido que durante años ha participado en gobiernos regionales, locales y el Congreso. ¿Cuál es su legado en ese tiempo? Golpes de estado, leyes inconstitucionales, gestiones corruptas e ineficientes, blindajes y mentiras. Mejor guarde silencio”, señaló.

Como se recuerda, Alianza Para el Progreso (APP) fue una de las 8 bancadas del Congreso de la República que apoyaron la vacancia presidencial de Martín Vizcarra el pasado 9 de noviembre, pese a que semanas antes César Acuña había descartado que su agrupación apoye dicho proceso.