El canciller Hugo de Zela afirmó que confía en que los peruanos votarán de manera adecuada en las Elecciones Generales 2026 (EG 2026), previstas para el 12 de abril.

“Soy optimista, quiero asumir que los peruanos esta vez vamos a votar bien”, declaró en una entrevista en Canal N.

Al ser consultado sobre lo que quiso decir con “votar bien”, señaló que se refería a “elegir a alguien totalmente distinto a Pedro Castillo”.

De otro lado, sobre la construcción de barreras físicas en la frontera entre Perú y Chile por parte del vecino del sur, De Zela aseguró que se trata de una medida soberana adoptada dentro del territorio chileno y que incluso podría beneficiar al país, al ayudar a frenar los cruces migratorios irregulares.

“Chile está actuando dentro de su territorio, no está haciendo nada en territorio peruano. No podría hacerlo en todo caso. El objetivo principal de esta medida es impedir que haya cruces irregulares en la frontera”, explicó en TV Perú.

Agregó que la medida no tomó por sorpresa al Gobierno peruano, ya que había sido anunciada previamente por el presidente chileno, José Antonio Kast.