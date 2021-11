La primera ministra, Mirtha Vásquez, acudirá al Congreso este jueves 4 a solicitar el voto de confianza sin el Gabinete Ministerial en su conjunto ya que, luego de más de 24 horas, todavía no se ha nombrado al reemplazo de Luis Barranzuela, quien renunció la noche del martes 2.

A pesar que el mandatario Pedro Castillo afirmó que “en las próximas horas” se conocería al relevo de Barranzuela como titular del Ministerio del Interior, no ha dado muestras de haber decidido todavía. Además, no se ha oficializado la renuncia de Barranzuela a través de una publicación en el diario oficial El Peruano. Formalmente no existe ninguna renuncia.

Ante la premura de la sesión de investidura en el Parlamento, que se realizará desde las 9:00 a.m., Mirtha Vásquez afirmó, en conferencia este miércoles, 3, que el Ejecutivo evalúa “una terna” de posibilidades para suceder a Barranzuela en el cargo. No brindó una fecha de cuándo se conocería tal decisión.

No obstante, la primera ministra evidenció su optimismo para conseguir el voto de confianza por parte del Legislativo. Necesita 66 votos de los 130 parlamentarios para tener la investidura, de acuerdo al Reglamento del Congreso.

“Nosotros estamos optimistas en relación a que la mayoría de las bancadas, como se ha expresado en diversos medios de comunicación, no tienen mayor cuestionamiento sobre situaciones de fondo de las políticas, tenían más preocupación en relación a la titularidad de algunos ministros y nosotros ya hemos respondido algunas de estas situaciones”, aseveró.

La dimisión de Luis Barranzuela fue luego de ser acusado de infringir las normas sanitarias por organizar una reunión social en su vivienda, el 31 de octubre. Con su salida, el Ministerio del Interior, institución encargada del orden interior del país a través de la Policía Nacional, se encuentra acéfala, sin dirección, hasta que Pedro Castillo tome una decisión.