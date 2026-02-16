Este lunes, Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Legislativo, respaldó la postura de José Jerí sobre el mecanismo constitucional que debe aplicarse para su salida del cargo. El congresista coincidió en que el camino adecuado es la vacancia y no la censura.

“Es el encargado de la presidencia pero está ejerciendo las funciones de presidente por eso es que la vacancia es necesaria y en ese sentido plantearla”, indicó.

El congresista Waldemar Cerrón señaló que cada bancada argumentará legalmente la censura a José Jerí y que se debatirá en pleno. Indicó que el país no puede quedar sin gobernante



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/t3ZZSTpIjA — Canal N (@canalN_) February 16, 2026

Bancadas deberán sustentar sus posiciones

En esa línea, Cerrón explicó que corresponderá a cada agrupación parlamentaria fundamentar jurídicamente el procedimiento que considera apropiado. Este debate permitirá establecer cuál es la vía constitucional correcta para el caso del actual mandatario.

“De acuerdo a los procedimientos legislativos se va a argumentar, cada congresista que ha presentado, cada bancada que ha presentado la censura tiene que argumentar legalmente y se debatirá”, señaló.

El vicepresidente del Congreso admitió que entre parlamentarios ya se han mencionado nombres de posibles sucesores de Jerí. No obstante, hizo un llamado a los legisladores para evitar que el país quede sin autoridad ejecutiva.

Jerí defiende que corresponde vacancia

El presidente de la República se pronunció sobre los intentos de diversos congresistas para separarlo del poder debido a los cuestionamientos que enfrenta desde principios de año. Frente al debate entre censura o vacancia, el mandatario sostuvo que constitucionalmente le corresponde el segundo procedimiento.

“Constitucionalmente hablando, y hablo como abogado, más allá de la investidura que hoy me convoca, yo tomé juramento como presidente de la República al amparo de la Constitución. Mi origen es parlamentario, si, pero yo tomé juramento como presidente de la República y el procedimiento que corresponde constitucionalmente hablando y con todas normas que devienen es un procedimiento de vacancia”, aseguró.

Apela al criterio del Legislativo

A pesar de la crisis política que atraviesa, Jerí apeló al “buen criterio” y al “sentido de responsabilidad” del Congreso para tomar decisiones basadas en el marco legal. El mandatario enfatizó que el país requiere estabilidad y no acciones que contribuyan al caos institucional.

“Yo respeto la decisión del Congreso de la República, yo solamente apelo a que el procedimiento que opte se ajuste a la Constitución. Constitucionalmente corresponde [la vacancia], bajo mi perspectiva legal y que además es coincidente con opiniones que ido escuchando los últimos días”, agregó.

Bajo esta misma línea argumentativa, Waldemar Cerrón expresó su acuerdo con la interpretación constitucional del presidente. El congresista consideró que efectivamente la vacancia es el mecanismo que debe aplicarse para la eventual salida de Jerí de la presidencia.