El vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, rechazó que su bancada esté sincronizada políticamente con Fuerza Popular, luego que 16 congresistas oficialistas votaran en contra de otorgar la investidura al Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez.

“Existen coincidencias de repente al momento de votar, que no nos hacen, pues, de ninguna manera estar juntos. Ayer escuchaba a la señora (Rosangella) Barbarán (de Fuerza Popular) que ‘de ninguna manera’ y en efecto es así. Eso no hace que estemos juntos. Hay un voto de coincidencia”, manifestó Cerrón Rojas en diálogo con ATV.

En esa línea, el parlamentario resaltó que mantiene una diferencia de doctrina política que los separa de sus colegas de Fuerza Popular, la bancada naranja votó en su totalidad (24) contra la investidura al Gabinete Vásquez.

“Por ejemplo, hay mociones, leyes donde hemos votado (junto a) apepistas, fujimoristas, como la ley de la olla común. Hemos votado todos. Entonces diríamos que por votar todos somos aliados y no es así. Hay un tema de diferencia ideológica, de emergencia, nosotros provenimos de la provincia de los pueblos. Somos un partido de provincia”, aseguró Waldemar Cerrón.

No obstante, el legislador remarcó que la facción de Perú Libre que votó en contra de la primera ministra se convertirá en una oposición a la gestión de Pedro Castillo.

“Nosotros no estamos en desacuerdo con todos los ministros. Nosotros no estuvimos de acuerdo con el Gabinete, en este caso por la señora Mirtha Vásquez, lo manifestamos desde un principio. Eso no significa que nosotros vamos a estar obstruyendo, vamos a estar perjudicando”, aseguró.

“Que gobiernen. Nosotros nos hemos quejado que al señor Pedro Castillo no lo dejan gobernar y nosotros lo estamos demostrando que no estamos de acuerdo con la señora Vásquez, pero nosotros los estamos dejando gobernar. En ningún momento hemos pedido o exigirles algo”, agregó.

Sobre Walter Ayala

Por otro lado, Waldemar Cerrón destacó que su agrupación parlamentaria todavía no define su posición frente a una eventual interpelación contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, señalado como “responsable político” en las denuncias sobre injerencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas.

“Nosotros conversamos en la tarde (con Jorge Montoya) y le dije la bancada todavía no ha debatido eso. Una vez que lo debatamos, por mayoría se acordará y quienes no están de acuerdo y están de acuerdo dirán su postura, pero hay que respetar el voto mayoritario. Si hay las condiciones objetivas en lo que se habría incurrido estaría de acuerdo, obviamente, no podemos tapar el sol con un solo dedo”, sentenció.

