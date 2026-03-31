Durante el bloque de pregunta ciudadana del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, el candidato Walter Chirinos (Partido Político PRIN) respondió sobre las medidas que aplicaría para evitar el bloqueo político entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La consulta fue formulada por el ciudadano Anthony, desde la ciudad de Huaraz, quien planteó un escenario de falta de mayoría parlamentaria.

“La falta de consenso entre el ejecutivo y el legislativo ha frenado al país en los últimos años. Si usted llega a la presidencia, sin una mayoría en el legislativo y se encuentra con una oposición cerrada, ¿cómo piensa evitar el bloqueo político para que sus promesas de campaña no se queden en el papel”.

Chirinos critica al Congreso y plantea uso de facultades del Ejecutivo

Durante su respuesta, el candidato Walter Chirinos cuestionó el funcionamiento del actual Parlamento y afirmó que el Ejecutivo cuenta con herramientas para mantener la gobernabilidad.

“Es una muy buena pregunta porque lamentablemente este congreso dictatorial hizo que haya bicameralidad”.

Asimismo, sostuvo que el Parlamento ha generado mayores restricciones para el desarrollo del Ejecutivo.

“Nos ha traído no solamente más gasto al público, sino también al mismo tiempo más impedimentos para que el ejecutivo pueda desarrollarse y sea controlado por el Senado”.

El candidato señaló que, desde su perspectiva, el Ejecutivo tiene mecanismos para impulsar su agenda incluso en escenarios de oposición política.

“Recuerda algo, que el ejecutivo es el que más leyes elabora, que el que legislativo”.

También indicó que el uso de facultades administrativas permitiría ejecutar medidas desde los ministerios.

“No solamente tienes tú las facultades que puedes solicitarles al legislativo, sino tú manejarlo de los propios ministerios en las cosas que tú puedes realizar”.

Propone eliminar la bicameralidad y priorizar inversión social

Entre sus propuestas principales, el candidato planteó modificar la estructura del Congreso y destinar recursos públicos a sectores prioritarios.

“Nuestra propuesta es eliminar la bicameralidad y volver a una sola cámara”.

Según indicó, los recursos del Estado deberían priorizar áreas sociales clave.

“Los recursos que se tienen o que se van a otorgar se destinan para construcción de más colegios, más centros de salud, abastecimiento de medicinas”.

Asimismo, vinculó estas medidas con la necesidad de mejorar la seguridad en el país.

“Sobre todo para la lucha contra la criminalidad que es la que nos impide avanzar en estos tiempos”.