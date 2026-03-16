Walter Chirinos es un contador que quiere llegar a la presidencia del Perú con el Partido Regionalista Integración Nacional (PRIN).

En entrevista con Correo habla de sus propuestas para combatir la inseguridad ciudadana imitando el modelo que aplica Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

¿Qué perfil es el que nos ofrece? ¿Quién es Walter Chirinos?

Walter Chirinos es un liberteño, contador público, colegiado, que inició en la política muy joven, a los 14 o 15 años de edad. He desempeñado cargos, probablemente se me pone como si solo hubiera sido director general de gobierno, sin embargo, he trabajado en municipalidades, he sido jefe de área como Educación, Cultura y Deporte, he estado en programas de vaso de leche, he trabajado como asesor en gobiernos municipales y regionales. La otra gran parte de mi vida lo he hecho trabajando en la parte privada, en el sector de educación y en mi propio estudio político y contable.

¿Qué ofrece su partido al país?

Nosotros desde el 2019 que fundamos el partido vimos tres conceptos para poder recuperar la vida de los partidos políticos que se habían perdido. Uno que era la democracia interna, dos que era la preparación de cuadros y tres que era hacer el plan de gobierno con visión a futuro. Para luchar contra la criminalidad, un equipo de dirigentes del partido viajamos a El Salvador, en mi caso he estado cuatro veces. Nuestro jefe de campaña, Jorge López Rivas, es el exministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador. Está con nosotros en el Perú ya un tiempo, hemos elaborado parte del plan de gobierno con él.

Formó parte del partido Peruanos por el Kambio y en algún momento se le vinculó con el expresidente Martín Vizcarra, ¿lo indultaría?

Yo sí he trabajado en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, fui el jefe nacional de personeros, el señor Martín Vizcarra era el jefe de campaña, hicimos una amistad ligera, yo fui director general de gobierno interior en agosto o diciembre del 2018, en la que renuncié y me dediqué a formar mi partido. Desde entonces hasta la actualidad, no volví a tener contacto personal, salvo una llamada en el 2019 que fueron los primeros días de enero y luego perdimos todo tipo de contacto.

¿Pero lo indultaría?

No, los que están por delito de corrupción no merecen ningún salvavidas, porque lamentablemente el problema de la criminalidad se debe a la corrupción, son hermanas gemelas, si hay corrupción va a haber criminalidad y la criminalidad existe gracias a ellas, no hay ningún tipo de indulto.

Walter Chirinos descarta indultar al expresidente Martín Vizcarra. Composición: Diario Correo.

¿Qué opinión tiene sobre la elección del señor José María Balcázar como presidente?

Bueno, es la continuidad de la dictadura congresal, lo que hayan elegido a él o no (la idea) era poner un títere más para que siga manejando Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, por más que Fuerza Popular saque el cuerpo hoy en día, lo han hecho junto con Podemos, junto con Renovación Popular, Avanza País y Perú Libre, no han tenido ningún reparo en manejar la Mesa Directiva directiva.

Han puesto a Balcázar, que tampoco seguramente le va a servir, sabiendo que aprueben o desaprueben el pedido de que el próximo presidente tenga confianza, le den o no le den, saben ellos que para el público no le van a dar, y como presidenta no puede cerrar el congreso, ellos tampoco pueden vacarlos, pero sí pueden hacerle la censura como se le hicieron a Jerí.

¿Le deberían dar el voto de confianza?

Nadie va a armar un plan de la noche a la mañana, menos va a aplicarlo en cuatro meses. El señor Rafael López Aliaga es el culpable directo de que hoy tengamos a Balcázar de presidente, con más historial delictivo que Jerí. Yo creo que van a negarle la confianza, espero equivocarme, pero para la tribuna, porque ellos (las bancadas del Congreso) van a seguir manejando el poder.

Si se dan cuenta, se han mantenido siete ministros, que son parte de los aportes y un muy determinado lo ha denunciado Hernando Soto, de los aportes de los partidos que están gobernando.

¿Quiere ser considerado el Bukele peruano?

Vamos a aplicar el método Bukele en el Perú.

¿Cómo sería posible si la dimensión del Perú es distinta a El Salvador?

Sí, es como que Japón es un país pequeño y es potencia mundial sin los recursos que tenemos en el Perú. Primero vamos al estado de excepción, que es diferente al estado de emergencia. El estado de emergencia está en contra de los soldados, parado en las esquinas, esperando que cualquiera que va ahí le falte respeto porque no pueden hacer nada.

En un estado de excepción, el control lo toman las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas. Desde el inicio, desde el primer día, pediré facultades legislativas por decreto para manejar todas las leyes que me den seguridad a los custodios del orden, reorganización del Ministerio Público, del Poder Judicial y del INPE. El Estado no ha invertido en lo más importante, que es tecnología para poder enfrentar a la criminalidad. Crear a la par la Policía de Investigaciones, lo que fuera PIP y recuperar el servicio de inteligencia nacional.

Para Chirinos, la gestión de José María Balcázar como presidente es "la continuidad de la dictadura congresal". (Foto: GEC)

¿Cómo lo hará?

Modificando la Ley de Defensa Nacional, Sistema de Defensa Nacional y la Ley de Sistema Nacional de Inteligencia o Inteligencia Nacional. Entonces, luego de este paso vamos a lo que es Fiscalía y lo que es Poder Judicial. Fiscalía y Poder Judicial para la parte criminal se tiene que sí o sí manejar a través de códigos, utilizando la tecnología.

¿Y esto incluye también la construcción de más penales?

Dos penales nuevos, solamente dos.

¿Y por qué dos?

Muchas veces decimos están hacinados. Han cometidos delitos, estamos dando hoteles cinco estrellas para que iban tranquilos mientras afuera no hay, a veces no se duerme bien, incluso hay que estar buscando para comer diario y no sabemos si regresamos a casa sanos o salvos.

Miren todos los días un promedio de 6 a 7 personas que matan por día en el Perú. No, señores, han cometido delitos, paguen adentro. Pero eso sí, las cárceles que se van a construir son cárceles tipo SECOT, donde van a tener que ir a trabajar. Tenemos las comités de autodefensas, tenemos las rondas campesinas, urbanas y nativas. Nos aproximamos a 100,000 personas que podrían ayudarnos a combatir la criminalidad. Pero no se hace.

¿Por qué?

Porque lamentablemente se desconoce de gestión, se desconoce de lo que tenemos adentro. Y ese es un problema de los que postulan a la Presidencia. Yo tengo el honor de haber estado en 195 provincias de mi país.

Por eso es que me atrevo a decirles, cuando queremos combatir la criminalidad o prevenirla, yo puedo contar con las autoridades políticas. Con Juntas de Seguridad Ciudadana, con Comités de Autodefensas, con rondas urbanas, campesinas y nativas. Si quieren, debemos agregarle más la convocatoria de todos los que trabajan en las calles de seguridad, de los mismos que cuidan las rejas en las organizaciones, etcétera.

¿Para aplicar el plan Bukele Perú tendría que salir de la Corte IDH?

No, porque usted se libera cuando usted va a cometer actos de derechos contrarios, cuando usted va a cometer, va a irse contra los derechos humanos. El criminal, sus derechos humanos, los pierde después que mata. Después que asesina a alguien, se le queda un derecho como el derecho a la vida, el derecho a comer, el derecho a tener donde descansar, pero no tiene el derecho a la comunicación, no tiene el derecho a la visita, hay derechos que pierden.

Chirinos dice que construirá dos penales. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

¿Va a reducir ministerios?

En algunos casos se van a fusionar.

¿Y por qué?

Porque hay que ser más ágiles. Si tenemos un Estado paquidérmico y pesado. Lo que tenemos que dar es más legitimidad. Entonces hay que juntar algunos ministerios para hacer las cosas más rápidas.

¿De 19 a cuántos ministerios tendríamos?

Nosotros hemos hablado de que hay cuatro ministerios que van a fusionarse.

Por ejemplo, usted tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿Y dónde están las poblaciones vulnerables? Generalmente son las que reciben asistencia con Qaliwarma, Cuna Más, Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodeas) que son del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El Ministerio de Cultura pasa a ser parte del Ministerio de Educación.