El congresista Wilson Soto Palacios, de Acción Popular, manifestó su rechazo a una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026, al considerar que el proceso ha entrado en un “círculo vicioso” que impide avanzar hacia una minería formal y responsable.

“No estoy de acuerdo, porque aquí tiene que ponerse un fin. El Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, debe apoyar en todo lo necesario a los pequeños mineros artesanales para que se formalicen. Si seguimos prorrogando, nunca terminaremos este proceso”, declaró en RPP.

La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó el último viernes una cuestión previa presentada por el congresista Eduardo Salhuana, para crear una mesa de trabajo multisectorial que evalúe la formalización minera hasta el próximo 15 de diciembre.

Critica al Minem por falta de cumplimiento

Soto sostuvo que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no ha cumplido con su labor dentro de los plazos establecidos y que los gobiernos regionales carecen de la capacidad técnica y logística para asumir la tarea.

“El Ministerio de Energía y Minas no ha cumplido su labor dentro de los plazos señalados. Los gobiernos regionales tampoco tienen la capacidad logística ni el personal suficiente. El Minem debe apoyar activamente el proceso de formalización”, señaló el legislador.

Asimismo, enfatizó que Acción Popular respalda la pequeña minería y minería artesanal, siempre que se realicen dentro de los parámetros legales y de forma ambientalmente responsable.

“No hay cálculo político”

El congresista descartó que el debate sobre una nueva ampliación del Reinfo esté vinculado con la coyuntura electoral rumbo a 2026.

“Aquí no hay ningún cálculo político. Debemos actuar como corresponde, no podemos estar en un círculo vicioso que no tiene cuándo terminar. Eso se tiene que acabar”, afirmó Soto.

El parlamentario advirtió que prolongar indefinidamente el Reinfo podría convertirse en una cobertura para la minería ilegal, por lo que pidió establecer plazos claros, metas verificables y digitalización del proceso de formalización.

🧑‍⚖️ Proyecto para reducir edad mínima de postulación al Congreso

En la misma entrevista, Soto también defendió su proyecto de ley que propone reducir la edad mínima para postular al Congreso y Senado. El planteamiento busca permitir la postulación a la Cámara de Diputados desde los 21 años y al Senado desde los 30, frente a los actuales requisitos de 25 y 45 años.

“El artículo 31 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos mayores de 18 años a ser elegidos. Queremos una política más inclusiva, donde la juventud tenga voz y participación real en las decisiones del país”, expresó.

El parlamentario argumentó que la iniciativa busca promover la renovación generacional y una democracia más representativa. “La edad no debe ser una barrera para servir. La experiencia también se gana con preparación y compromiso”, afirmó.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el Reinfo?

Es el Registro Integral de Formalización Minera, que busca regularizar a pequeños mineros y mineros artesanales.

¿Qué dijo Wilson Soto sobre el Reinfo?

Pidió poner fin a las ampliaciones y criticó la falta de acción del Minem en la formalización.

¿Cuál es la posición de Acción Popular?

Apoya la minería artesanal y pequeña minería responsable, dentro de los marcos legales.

¿Qué otro proyecto presentó Soto?

Propuso reducir la edad mínima para postular al Congreso y al Senado.

¿Qué entidad supervisa la formalización minera?

El Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con los gobiernos regionales.