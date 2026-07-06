El presidente de China, Xi Jinping, envió un mensaje de felicitación a Keiko Fujimori luego de su proclamación como presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031. El saludo se realizó tras la oficialización de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que confirmó su victoria en la segunda vuelta presidencial.

En su comunicado, el presidente chino señaló que ambos países mantienen una asociación estratégica integral. Asimismo, indicó que la cooperación en distintos ámbitos ha mostrado avances en los últimos años.

Xi Jinping remarcó que los intercambios entre autoridades de ambos Estados han sido constantes. Además, mencionó que estos contactos han permitido consolidar proyectos de colaboración en diversos sectores.

“Los intercambios de alto nivel entre las dos partes han sido frecuentes, la cooperación práctica en varios campos ha logrado resultados fructíferos y la amistad entre pueblos disfruta de un profundo apoyo público”, manifestó Xi Jinping.

Chinese President Xi Jinping on Monday congratulated Keiko Fujimori on her election as president of Peru. #XinhuaNews pic.twitter.com/aQLylsKfg5 — China Xinhua News (@XHNews) July 6, 2026





Aniversario de relaciones diplomáticas

En su mensaje también recordó que este año se conmemora el 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Perú. En ese marco, el gobierno chino expresó su interés en dar continuidad a ese vínculo histórico.

Las autoridades chinas señalaron que buscan impulsar la relación bilateral junto a la nueva administración peruana. Asimismo, plantearon la intención de llevar la cooperación estratégica a un nivel más amplio.

En paralelo al saludo presidencial, el vicepresidente chino Han Zheng también extendió felicitaciones a autoridades peruanas electas. Este gesto formó parte del protocolo diplomático tras la proclamación oficial en el Perú.

De acuerdo con información de la embajada china en Lima, China se mantiene como el principal socio comercial del Perú desde hace más de una década. Además, se indicó que el intercambio bilateral superó los 50 mil millones de dólares en 2025.

El mensaje concluye destacando la intención de continuar fortaleciendo los lazos entre ambos países. En ese sentido, se reafirmó la disposición de mantener la cooperación en el marco de la relación estratégica existente.