Yaziré Pinedo se pronunció, durante una entrevista con Canal N, para negar cualquier vínculo con el exministro Jorge Chávez, quien la instó a corregir su testimonio en un plazo de 24 horas.

MIRA ESTO: Fiscalía inicia diligencias contra Alberto Otárola por negociación incompatible tras audios

Asimismo, la joven aclaró que sus contactos fueron César Figueredo, exdirector ejecutivo de Cofopri, y el expresidente Martín Vizcarra.

“Yo no he tenido contacto con el exministro, nunca lo he visitado, mucho menos he hablado con él, porque el intermediario de mi contratación fue directamente con el señor Figueredo y el señor Vizcarra”, declaró.

Pinedo también declaró haber presentado una denuncia el 19 de mayo de 2023 en las instalaciones del Ministerio de Defensa. La denuncia incluía como evidencia una conversación en la que se mencionaba al ministro y a la directora de Personal de Recursos Humanos. Sin embargo, dicha demanda fue archivada.

“El señor Figueredo y el señor Vizcarra en su momento, en su oficina, me pidieron no decir nada para que todos llegaran a pensar que mi contratación en el Ministerio de Defensa fue directamente por el señor Alberto (Otárola)”, señaló.

Finalmente, Yaziré Pinedo aseguró que las conversaciones que tiene como pruebas de sus afirmaciones las presentará ante la Fiscalía. En dichas evidencias, mostraría una potencial influencia en su designación.