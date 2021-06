La excongresista fujimorista Yeni Vilcatoma interpuso una denuncia penal contra el presidente de la República, Francisco Sagasti, debido a que mantuvo una conversación con el escritor Mario Vargas Llosa para, según ella, solicitarle que le trasmita a Keiko Fujimori un llamado para que reconozca la victoria de Pedro Castillo en la segunda vuelta.

“Interpuse una denuncia penal contra el presidente encargado Francisco Sagasti por atentar contra la voluntad popular. Él no debe inmiscuirse en los procesos democráticos en curso. Esperamos que la Fiscalía de la Nación tome acciones inmediatas”, escribió en Twitter Vilcatoma.

La exlegisladora también compartió algunas páginas de la acusación contra el mandatario por los presuntos delitos de motín, perturbación o impedimento de proceso electoral y atentados contra el derecho de sufragio.

Interpuse una denuncia penal contra el presidente encargado @FSagasti por ATENTAR CONTRA LA VOLUNTAD POPULAR. Él no debe inmiscuirse en los procesos democráticos en curso. Esperamos que la @FiscaliaPeru tome acciones inmediatas. pic.twitter.com/qyOtIGfen5 — Yeni Vilcatoma de la Cruz (@YeniVilcatoma2) June 11, 2021

VIlcatoma basa su denuncia en información difundida por el programa “Beto a saber” de Willax TV, el cual indicó que el contacto entre Sagasti y Mario Vargas Llosa el último miércoles fue para que le diga a Keiko Fujimori que “admita y acepte su derrota en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales, pese a que el proceso electoral no ha concluido”.

“(Beto) Ortiz detalló que Sagasti ‘tenía su propia matemática’ que daba como ganador de las elecciones presidenciales a Pedro Castillo Terrones, esto evidencia su injerencia sobre la autonomía de los entes electorales de donde ha obtenido data privilegiada valiéndose de su cargo para favorecer sus intereses personales”, se lee en la acusación.

Para la investigación de su denuncia penal, Yeni Vilcatoma plantea como actos procesales que se tome el testimonio de Mario Vargas Llosa, su hijo Álvaro Vargas Llosa, de Beatriz Merino, Piero Corvetto como jefe de la ONPE y Jorge Luis Salas Arenas como titular del JNE.

Esta mañana, Álvaro Vargas Llosa negó que haya algún acto ilícito en la comunicación entre Francisco Sagasti y Mario Vargas Llosa. Aunque no reveló el contenido de esta conversación, negó que esa un motivo que justifique un pedido de censura en contra del presidente de la República.

“[¿No hubo nada inconstitucional ni ilegal en esa conversación?] No soy experto en derecho constitucional. Simplemente digo que es una conversación cuyo contenido no voy a revelar pero no veo nada en esa conversación que sea delictuoso ni írrito a lo que son las normas democráticas”, señaló esta mañana en RPP.

Francisco Sagasti confirmó que se comunicó con Mario Vargas Llosa en un intento para llamar a la “serenidad y calma” a través de personas cercanas a ambos candidatos presidenciales.

“La tarea de un jefe de Estado es hacer que el país mantenga la serenidad y la calma en momentos difíciles y complejos. En ese esfuerzo me puse en comunicación con varias personas que, entendía, tienen contacto con ambas candidaturas. Mi pedido fue el mismo para ambos: bajar la tensión y esperar los resultados oficiales. Una de esas personas fue Mario Vargas Llosa”, escribió en su cuenta de Twitter.