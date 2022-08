El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres calificó de un “abuso” la diligencia que realizaron el último martes en Palacio de Gobierno los miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, con el fin de buscar a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes.

Durante la conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Torres Vásquez también cuestionó que desde el Congreso digan que el Ejecutivo contribuye a la inestabilidad política, pues aseguró que nunca han planteado alguna fórmula para cerrar dicho poder del Estado.

“Es un abuso que la Fiscalía esté realizando operativos a cada rato en Palacio de Gobierno. No una vez, dos, tres veces, por el mismo hecho. No es correcto. No es correcto que en el Congreso se diga que nosotros contribuimos a la inestabilidad política. Jamás en el tiempo que estamos en el poder hemos propuesto algún mecanismo para cerrar el Congreso”, manifestó para los medios.

Seguidamente, el jefe del gabinete señaló que se genera inestabilidad desde el Parlamento, debido a los pedidos de vacancia en contra del jefe de Estado y la denuncia constitucional que se planteó para inhabilitarlo de la función pública.

“El que crea inestabilidad política es el órgano que está trabajando día y noche, durante más de un año, para dar el golpe al presidente Castillo mediante la vacancia por incapacidad moral, o la inhabilitación o pidiéndole la renuncia”, expresó.

En otro momento, Aníbal Torres dijo que desde el Gobierno respetan las investigaciones que realiza la Fiscalía, pero aseveró que no se van a someter a juicios mediáticos.

“Respetamos la investigación fiscal, que se haga objetivamente, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia. Que se respeten los derechos de las personas. No nos vamos a sujetar a los juicios mediáticos, que quede bien claro eso: nosotros no nos sometemos a los juicios mediáticos, nos sometemos a los procesos de investigación fiscal o judicial”, enfatizó.

