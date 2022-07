El empresario Hugo Espino Lucana manifestó que fue Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, quien intercedió para que el alcalde de Chadín, César Castillo, lo contacte a razón de un proyecto de saneamiento requerido en dicha localidad.

“Fui invitado por el señor alcalde de la municipalidad distrital de Chadín para poder ver la necesidad de la zona y poder yo presentar una propuesta económica para elaborar un futuro expediente técnico”, manifestó en entrevista con el programa Punto Final.

Espino Lucana relató que Castillo Cabrera se comunicó con él por teléfono y que habría sido Paredes quien facilitó su contacto al burgomaestre, debido a la relación tenía con dicha autoridad.

“(¿Cómo obtuvo tu teléfono? ¿Tienen una relación anterior?) No, yo no, la señorita Yenifer, tengo entendido, que conocía al alcalde y le facilitó mi número para poder coordinar conmigo, para que me pueda invitar”, refirió.

ACUERDO VERBAL. El empresario sostuvo que el video en el que se aprecia a Yenifer Paredes con un chaleco de su empresa, JJM Espino Ingenieria & Construcción S.A.C., se debe a que la cuñada del jefe de Estado trabajó desde agosto a octubre de 2021 en su empresa.

“Realizaba labor de apoyo en cuanto a documentación, empadronamiento, firma de actas”, detalló. No obstante, dijo que en este caso solo existió “un contrato verbal”.

Espino Lucana mencionó también que sus ingresos a la residencia presidencial responden a visitas que realizó “por temas amicales y laborales” a Yenifer Paredes, a quien conoció en el año 2019, luego de realizar consultorías en la Municipalidad Distrital de Anguía.

En otro momento, el empresario indicó que días atrás sufrió el robo de su celular, equipo en el que tenía mensajes con Yenifer Paredes.

Espino dijo contar con experiencia para realizar contratos con el Estado y rechazó los señalamientos sobre un presunto tráfico de influencias en el caso.