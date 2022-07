Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, aseguró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que sus derechos habían sido vulnerados por la información propalada sobre ella y porque no ha podido trabajar debido a su vínculo familiar con el jefe de Estado.

“Por medios de comunicación se dice que yo estaba viajando a Bogotá [...] Estoy aquí. No hice teletransportación, sí he estado siempre en el país. Se me ha vulnerado mis derechos, se ha filtrado un audio donde me he sentido discriminada. Se me ha tratado de toda clase de pronombres en ese audio”, reclamó durante su participación ante la Comisión de Fiscalización.

“¿Qué hago, me aguanto por ser familia del presidente? Por ser familia del presidente estoy desempleada. Forman grupos para investigar a mi familia, pero el resto de la población hay matanzas todos los días, delincuentes en las calles, muchas niñas violadas de mi edad o menos. ¿En qué momento atacan a ellos?”, agregó.

A lo largo de sus respuestas ante la Comisión de Fiscalización este viernes, Yenifer Paredes respondió varias veces que ella tiene un impedimento de trabajar con el Estado mas no con empresas privadas, por lo que brindó servicios a la empresa de Hugo Espino.

“Al inicio se me indicó que no podía contratar con el Estado. Por eso es que dejo de laborar en una entidad pública que anteriormente estaba trabajando, pero no se me indicó que no podía laborar en una entidad privada porque ahí estarían vulnerando mi derecho fundamental al trabajo”, aseveró.

Asimismo, rechazó haber cometido algún tipo de tráfico de influencias porque aseguró que solo hizo su trabajo de censar a dos comunidades para una evaluación sobre la viabilidad de obras de agua y saneamiento.

“¿En qué momento yo he sido enlace? Nunca he realizado tráfico de influencias. Si usted ve, yo estoy haciendo mi trabajo con una comunidad. No he prometido nada, no he hecho tráfico de influencias”, señaló.