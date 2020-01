Discrepancias en casa. Yonhy Lescano, excongresista de la República, explicó a Correo el porqué no se le vio en la noche del último domingo con Alfredo Barnechea, Raúl Diez Canseco y Víctor García Belaunde, quienes celebraron la virtual victoria de Acción Popular en las elecciones congresales 2020.

“Yo he estado en la mañana, en el desayuno. He estado en la tarde, cuando se produjeron los resultados a las 04:00 p.m., hasta las 05:00 p.m. Yo he estado colaborando, después llegaron los otros militantes que salieron en la noche. No he ido porque estaba ocupado en otras cosas, pero además, tengo diferencias con la posición que tienen ellos, pegados fujiaprismo y nosotros no compartimos esta situación”, dijo en diálogo con este diario.

Lescano afirmó que no comparte la posición de sus tres correligionarios porque los considera “tibios” y que algunos “se pegaron al fujiaprismo”. “Lamentablemente hay diferencias, el partido sabe que nosotros no comulgamos con ellos”, sostuvo.

Relación con Víctor García Belaúnde

Al ser consultado sobre la afirmación que realizó su excolega de bancada García Belaunde, de que combatió “siempre al fujimorismo”, Lescano consideró que está cambiando de versión porque “hasta el final estuvo” con Fuerza Popular.

“Está cambiando de versión. El Perú sabe que hasta el final estuvo con el fujimorismo, se lo he dicho en su cara. Los excolegas han estado escandalosamente vinculados con el fujimorismo. Hicieron elegir a la señora Aráoz, querían elegir a magistrados del TC, gente que no contaba con los requisitos. Él sabe que yo pienso eso, no es ningún secreto. Eso le ha hecho mucho daño al partido", manifestó.

Posición contraria

Lescano no está de acuerdo con la posición de Alfredo Barnechea, Raúl Diez Canseco y Víctor García Belaunde porque “tienen la misma postura que el Perú rechaza”. Además, dijo que sería bueno discutirlo dentro del partido, pero que ve difícil lograr que “regresen a la ideología del partido”.

“Sería bueno discutirlo, que ellos recapaciten, que tengan una posición distinta, pero lo veo difícil. Sus intereses políticos van por otro lado. Veo difícil convencerlos a que regresen a la ideología del partido, al apoyo del pueblo, del obrero, del campesino y del profesor. Ellos van mucho con grupos económicos, toleran mucho la corruptela del fujimorismo y el APRA. Me parece un poco difícil convencerlos, en esa postura el partido resuelve a través de la votación”, señaló.

¿A qué se dedicará en este tiempo?

Soy abogado y profesor universitario. No me va a faltar trabajo, no soy millonario, no soy empresario, al contrario, soy un hombre que se ha dedicado siempre al trabajo. Si me piden apoyar al partido, ahí vamos a estar dando consejos, respaldando.

Alfredo Barnechea y Raúl Diez Canseco celebran la victoria de Acción Popular