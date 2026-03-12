El candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, reconoció públicamente que había sostenido reuniones con el cuestionado empresario Zamir Villaverde. No obstante, negó de forma categórica que mantuviese vínculos de amistad, negocios o financiamiento de campaña con él.

“Sí, cometí el error de repente de no manifestar cuáles fueron estas (reuniones) porque fueron, como él mismo ha dicho, tres o cuatro. No me une ninguna amistad ni vínculo con él”, afirmó. Asimismo, Grozo indicó que las reuniones fueron en espacios públicos y no las tenía “mapeadas” porque “eran algo insignificante en el sentido de relevancia”.

Cronología

La polémica nació porque Grozo señaló sobre Villaverde, al mostrársele una foto juntos, que “fue una foto tomada después de una conversación breve y nunca más volví a tener un contacto con él”. Sin embargo, Villaverde, ayer, reconstruyó al menos siete reuniones con Grozo entre los años 2018 y 2021.

La primera, en 2018, fue en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) para tratar temas de inteligencia. Luego hubo 4 reuniones en 2019, una de las cuales fue en el local Villa Consentino, en la que le presentan a Grozo como coronel.

Hay otra cita nuevamente en el CAEN, luego una más por una celebración por el Día de la Canción Criolla y, en diciembre de 2019, un almuerzo en la Costanera 700.

En 2020, Grozo habría invitado a Villaverde al Castillo Rospigliosi de la FAP y le comentaría sobre su ascenso a general.

Finalmente, en junio de 2021, Grozo habría visitado la casa del empresario en La Molina.