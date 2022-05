El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, se manifestó respecto a las declaraciones sin pruebas que brindó este martes el investigado Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva en el Penal Ancón I, en relación a un presunto fraude electoral en los últimos comicios generales.

Salas Arenas calificó de “fantasías enfermizas” lo dicho por Villaverde respecto a las supuestas comunicaciones que habría tenido con el presidente de la República, Pedro Castillo, y con personas de su entorno para coordinar su victoria en las últimas Elecciones Generales.

“Estoy muy disgustado por las fantasías enfermizas de este señor, que se permite decir lo que le pasa por la cabeza y algún interés subalterno encierra. No conozco al señor (Bruno) Pacheco, no conozco al señor (Vladimir) Meza. Al mismo Zamir Villaverde recién lo he visto por televisión cuando ha empezado a hablar las cosas que ha dicho. No he recibido un centavo de ninguna moneda en relación a estas materias”, declaró en diálogo con RPP.

En ese sentido, el titular del JNE sostuvo que el hecho de que Villaverde tenga alguna clase de vinculación con personas cercanas al Gobierno es utilizada para lanzar dichas acusaciones en contra de él y el sistema electoral. Además, enfatizó que la posibilidad de un supuesto fraude no es razonable.

“No hay ningún rastro de falsedad, falsificación o fraude”, agregó.

Declaraciones de Jorge Salas Arenas

Declaraciones de Villaverde

Esta tarde, durante su presentación en la Comisión de Fiscalización, Villaverde mantuvo su posición de un supuesto fraude en las últimas Elecciones Generales. En ese sentido, aseveró que el jefe de Estado conversaba con el presidente del JNE hasta “los dos últimos días” antes que se conozcan los resultados de dichos comicios.

“Yo fui testigo presencial de cómo, hasta los dos últimos días que se sepan los resultados, conversaba el presidente (Castillo) con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (Salas Arenas)”, aseguró.