El congresista Carlos Zeballos advirtió que la eventual presentación de una cuestión previa podría dilatar hasta marzo la censura contra el presidente del Congreso, José Jerí, al considerar que se trataría de una maniobra para retrasar una decisión que debe resolverse en el Pleno.

En declaraciones a la prensa, el legislador de la bancada Bloque Democrático Popular sostuvo que el Parlamento tiene la responsabilidad de dar un mensaje político claro al país y evitar que este tipo de conductas se normalicen dentro de la institución.

“Se va a debatir, habrá exposición de las mociones y el debate correspondiente, siempre que no se presente una cuestión previa. Acá lo que tenemos que buscar es el consenso del Congreso para tomar la mejor decisión que hoy le compete al país y recuperar la transparencia”, señaló.

Defiende la censura y rechaza postergaciones

Zeballos, indicó que ya existen las firmas necesarias para aprobar una censura y que cualquier intento por cambiar el procedimiento podría interpretarse como una estrategia dilatoria.

“Hay que ver si los votos están. Se han presentado siete mociones de censura y, en la sumatoria, superan los 66 votos que se requieren. Lo que pretendemos es dar mensajes políticos claros de que lo que está pasando no debe volver a repetirse”, afirmó.

Asimismo, remarcó que su bancada respalda la censura como el mecanismo correcto para retirar a Jerí del cargo.

“Nosotros hemos presentado las censuras y vamos por ese camino porque creemos que es el procedimiento correcto para que el señor Jerí salga del cargo y pueda rendir cuentas fuera de la presidencia”, sostuvo.

Niega presiones para cambiar su voto

En declaraciones para Diario Correo, aseguró que no ha recibido algún tipo de comunicación o presión desde Palacio de Gobierno para cambiar su voto en este debate.

“En mi caso no he recibido ninguna llamada telefónica ni persuasión alguna. De haberse dado, sería una falta de respeto a este proceso porque lo vicia. El congresista Martínez tiene que decir quiénes fueron los que lo llamaron”, manifestó. Añadió que su posición ha sido clara desde el inicio y recordó que su bancada es firmante de las siete mociones de censura.

Sobre el mismo tema, el parlamentario precisó que será la votación la que determine si existieron intentos de manipulación.

“Hoy esas firmas tienen que ser corroboradas con una votación. Ahí vamos a ver si es que ha habido alguna manipulación. En mi caso no ha habido ninguna llamada y esperemos que no se intente viciar este proceso, que es importante para el país”, señaló.

Como se recuerda, la bancada Fuerza Popular difundió un comunicado oficial para rechazar la censura, de esa manera confirmaron su respaldo hacia la gestión de Jerí. Al respecto, Zeballos cuestionó la posición del grupo político y los acusó de sostener el actual Gobierno.

“Ellos hablan de responsabilidad, pero la verdadera responsabilidad es no permitir más este tipo de acciones. Esto no puede normalizarse; los mandatarios no solo deben serlo, sino también parecerlo”, afirmó.

Finalmente, indicó que el posible reemplazo del presidente del Congreso, no debe ser candidato en las próximas elecciones ni tener denuncias ante la Comisión de Ética u otras instancias. Si bien reconoció que existen varios nombres en evaluación, adelantó que, no respaldaría una eventual designación de María del Carmen Alva.