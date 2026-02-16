La investigación al empresario chino Zhihua Yang por presunto tráfico de influencias, iniciada tras la visita nocturna que recibió del presidente José Jerí, continúa su curso.

Esta semana, tanto Yang como otros tres testigos fueron citados a declarar por el Ministerio Público (MP).

EL CASO

De acuerdo a una resolución a la que accedió Correo, las citaciones fueron agendadas para el 17 y 18 de febrero.

El jefe de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, y el congresista Luis Cordero, sindicado de haber sido el nexo entre Jerí y Yang, fueron citados para el martes 17 a las 9:00 a.m. y 3:00 p.m., respectivamente.

Ambos fueron convocados en calidad de testigos, al igual que el exministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval (MTC).

Sandoval, citado para el miércoles 18 a las 9:00 a.m., denunció que Jerí reincorporó a Hernández en la jefatura de la ATU pese a advertirle que sobre este pesaban “fuertes indicios de corrupción”.

El jefe de la ATU, por su parte, ha negado que una empresa de Yang haya realizado consultas sobre el proceso de compra de ocho mil cámaras de videovigilancia para buses.

Yang, en calidad de investigado, debería acudir también el miércoles, pero a las 3:00 p.m.

Como se recuerda, el empresario no asistió a la cita de la Comisión de Fiscalización del Congreso del miércoles 11, y en su lugar pidió reprogramar su participación “hasta que concluya la investigación penal en trámite”.

De otro lado, la resolución de la fiscal Diana Paico también dispone solicitar información sobre Yang a Migraciones, requerir a la SUNARP una copia de los “bienes muebles, inmuebles, personas jurídicas y demás registros a nombre” del empresario, entre otras diligencias.