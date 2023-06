El pleno del Congreso aprobó con 71 votos el informe final de la denuncia constitucional contra Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, además de su inhabilitación por cinco años de la función pública .

El informe final contra magistrada fue sustentado por la presidenta de la Subcomisión Acusaciones Constitucionales del Parlamento, Lady Camones (Alianza para el Progreso) y por el fujimorista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular).

Cabe destacar que la denuncia contra la fiscal suprema fue realizada por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), quien cuestionó que la integrante de la Junta de Fiscales Supremos demore en iniciar una investigación al expresidente Pedro Castillo, hoy preso en el penal de Barbadillo.

Durante sus descargos, Ávalos señaló que en la acusación en su contra no tiene ningún fundamento constitucional ni jurídico, ya que se le acusa “de no realizar su trabajo” al no querer investigar a Pedro Castillo, lo que considera falso.

“Todos los fiscales de la Nación que me antecedieron archivaban todas las denuncias contra los expresidentes y eso significaba impunidad pura (…) por primera vez en el año 2020 abro investigación contra el presidente de la República en funciones, Martín Vizcarra, y permití a mis sucesores continuar con una línea de trabajo”, señaló.

Asimismo, dijo que, en el caso de Castillo, estaba obligada a seguir con los mismos estándares. “Me atribuyen una supuesta demora, pero olvidan que abrí dos investigaciones contra el presidente y me demoró menos de dos meses”, acotó.

A su salida del Parlamento, Ávalos señaló que acudirá a organismos internacional en caso de ser inhabilitada por el Parlamento.

En el debate del pleno, el congresista Alex Flores señaló que no se puede suspender a una magistrada por venganza política pese a que cumplió su función. A su turno, la legisladora Flor Pablo dijo que Ávalos no cometió una infracción a la Constitución y no se puede politizar la justicia.

Por su parte, Carlos Anderson, indicó que los que defendieron a capa y espada la gestión de Pedro Castillo ahora defiendan a una fiscal que tuvo como “gran mérito abrir una investigación para cerrarla luego” y que evidentemente tiene responsabilidad por inacción.

ASÍ FUE EL DEBATE Y VOTACIÓN

