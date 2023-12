La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, reveló que durante su gestión en el Ministerio Público, Patricia Benavides intentó llevar el caso de su hermana, Emma Benavides.

Según el reportaje de Cuarto Poder, en la Junta de Fiscales Supremos del 24 de mayo, Ávalos informó que durante su gestión en 2021, el expediente de la investigación contra la jueza Emma Benavides, hermana de la hoy fiscal de la Nación.

La entonces fiscal subordinada, Patricia Benavides, reclamó el derecho de supervisar la labor de su propia hermana. Ávalos relató que al ordenar que el caso no pasara a la oficina de Benavides, esta le reclamó y Ávalos le respondió explicando las implicaciones éticas.

“Cuando yo ordeno que el caso no pase a la oficina de la doctora (Patricia Benavides), ella va a mi oficina al día siguiente y me dice: ‘doctora, me he enterado de que ha llegado el caso y que usted ha ordenado que no pase a mi oficina’. Y yo le digo: ‘sí, doctora’“, empezó Ávalos.

“Doctora, más bien, deme las gracias porque si trasciende que usted está viendo el caso de su hermana, ¿cómo queda? No, doctora“, respondió la exfiscal de la Nación ante las insistencias de Benavides.

Acto seguido, Ávalos sacó una resolución asignándole el caso a la fiscal Betzabé Revilla y recuerda que Benavides regresa a su despacho para reclamarle que “esa mujer” tenía algo contra su hermana porque en la investigación “no había nada”.

Luego de que Patricia Benavides asuma el puesto de fiscal de la Nación, retiró a Revilla del cargo y el caso contra su familiar se archivó.

Por otro lado, Ávalos afirmó que nunca fue amiga de Benavides y que, aunque no tuvieron una mala relación laboral, no descarta que la actual fiscal de la Nación haya estado involucrada en su inhabilitación.

“Nunca fuimos amigas, pero tampoco enemigas. La relación en los primeros meses nunca fue de amistad, pero cordial”, señaló.

Zoraida Ávalos sobre su salida del cargo

En relación con su salida del cargo, Ávalos aseguró que no fue destituida en la votación del Congreso del 25 de mayo, sino que fue inhabilitada por 5 años sin goce de haber desde julio. Alega que sigue siendo fiscal suprema de la Nación, pero la inhabilitación la está forzando a renunciar al cargo.

“Yo no he sido destituida. Yo sigo teniendo el cargo de fiscal suprema de la Nación, inhabilitada. Desde julio, que he sido inhabilitada, no tengo sueldo ni remuneración. Tampoco puedo trabajar porque sigo siendo fiscal suprema de la Nación. Me están orillando a una renuncia”, concluyó.

