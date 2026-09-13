Zulema Tomás planteó reducir los tiempos de espera, reforzar los servicios de emergencia y asegurar el abastecimiento oportuno de medicamentos como parte de las principales acciones que impulsará en EsSalud. La alta funcionaria señaló que su gestión buscará mejorar la capacidad de respuesta de la institución y colocar las necesidades de los asegurados como eje de las decisiones.

La nueva titular de EsSalud anunció que mantendrá presencia en los hospitales y otros establecimientos para conocer directamente las dificultades de pacientes y trabajadores. Además, propuso fortalecer las condiciones laborales del personal de salud, junto con exigir puntualidad, productividad, eficiencia y compromiso en sus funciones.

“Lo que no funciona, se corrige; lo que funciona, se fortalece y lo que el paciente necesita, se prioriza”, indicó.

Tomás Gonzales remarcó que su gestión tendrá como eje la atención de los pacientes y la obtención de resultados. La funcionaria expresó este compromiso al señalar que la salud de los asegurados será su principal responsabilidad.

“Mi prioridad será su salud y mi responsabilidad será lograr resultados”, aseguró.