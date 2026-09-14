El Gobierno oficializó a Zulema Tomás Gonzales como presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Tomás es médica de profesión y fue ministra de Salud del expresidente Martín Vizcarra entre enero y noviembre de 2019.

El pasado sábado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social (Sinatra) pidió evitar su nombramiento bajo el argumento de que no tiene experiencia y citando una denuncia periodística de un presunto “trueque” de favores, al colocar a su esposo en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

No obstante, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, respaldó su designación y dijo que Tomás priorizará el acceso a medicinas, buscará reducir la espera por citas y gestionará las intervenciones quirúrgicas y los servicios de emergencia. “Vamos a rescatar a Essalud del poder político”, puntualizó.