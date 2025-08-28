Por apenas S/ 9.90 al mes, millones de peruanos pueden acceder a teleconsultas médicas ilimitadas, recetas, descansos médicos si lo necesitan y hasta una indemnización de S/ 500 en caso de hospitalización. Y todo ello sin trámites engorrosos ni complicados requisitos.

Esto es posible gracias al Seguro de Salud Yape, un seguro médico digital creado por Pacífico en alianza con Yape. Mientras el primero contribuye con su experiencia en seguros de salud, la exitosa billetera digital aporta su masividad, con cerca de 17 millones de usuarios. Se trata de dos factores que, al unirse, hacen posible un producto accesible y eficiente.

Desde la aplicación de Yape se puede comprar este novedoso seguro médico de forma inmediata, solicitar las citas médicas de teleorientación y la indemnización en caso de hospitalización, de forma rápida, segura y accesible.

Bienestar para ti y tu familia

En el Perú, alrededor del 90% de la población depende de los hospitales y centros médicos estatales. Sin embargo, estas instituciones enfrentan diversos desafíos, como demoras en las citas, largos tiempos de espera y la dificultad de llegar a ellos por el pesado tráfico de la ciudad.

El Seguro de Salud Yape elimina todas estas barreras al instante. Además, es muy fácil de adquirir. Basta con tener una cuenta en la aplicación y listo. “Es la alternativa más económica del mercado. Con solo S/ 9.90 al mes, te ofrece atención inmediata y teleconsultas ilimitadas, no solo para quien contrata el seguro, sino también para tres familiares adicionales, porque también pensamos en la importancia del entorno familiar”, explica Juan Carlos Olivera, gerente de Productos y Planeamiento Comercial de Pacífico Salud.

Los requisitos para adquirirlo son simples. Pueden acceder peruanos y extranjeros con DNI o carnet de extranjería, desde los 18 hasta los 65 años, con cobertura hasta los 70 años. Además, no importa si la persona ya cuenta con otros seguros, como EsSalud, SIS o EPS.

Tu médico siempre cerca

La atención del Seguro de Salud Yape se brinda a través de Tsana, una plataforma digital especializada en teleconsultas. Con ella, el asegurado puede conectarse de inmediato y sin esperas con un médico, y lo puede hacer desde cualquier lugar, sin citas previas ni largas colas.

Además, detrás de Tsana está el respaldo de SANNA, la red de clínicas y centros médicos más grande del país, lo que asegura calidad, experiencia y confianza en cada atención. De esta manera, la tecnología se pone al servicio de la salud para resolver, en minutos, lo que antes podía tomar horas o incluso días.

“Nos hemos planteado metas concretas. Al cierre de este año deberíamos superar los 30,000 asegurados y para el próximo podríamos duplicar o incluso triplicar esa cifra, según la respuesta de las personas”, proyecta el ejecutivo de Pacífico Salud.

Además agrega que, apenas adquiere el seguro, el usuario puede acceder a su primera teleconsulta, que se lleva a cabo a través de la misma aplicación.

Con el Seguro de Salud Yape, la tecnología y la salud se unen para brindar tranquilidad inmediata y accesible a miles de familias. Una solución simple, económica y respaldada por expertos, que demuestra que cuidar de nuestra salud no tiene por qué ser complicado ni costoso.

Reportaje Publicitario