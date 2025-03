La educación transforma vidas y abre caminos que a veces parecen inalcanzables. El Banco de Crédito del Perú (BCP) lo sabe; por eso, desde el 2012 apuesta por el desarrollo del talento joven a través de su programa Becas BCP. Gracias a esta iniciativa, más de 1.100 estudiantes de colegios públicos y privados que no cuentan con los recursos necesarios han podido acceder a una educación superior de calidad en las mejores universidades e institutos del país.

Uno de esos casos es el de la arequipeña Josselyn Lobos, quien es parte de los 72 becarios BCP que culminaron con éxito sus estudios en el 2024 y siguen avanzando hacia un futuro lleno de oportunidades.

Una historia de superación

Desde pequeña, Josselyn entendió que su destino no estaba escrito, sino que se construiría con esfuerzo, determinación y pasión. ¿Y qué le gustaba? La tecnología. Sin embargo, también sabía lo difícil que sería para su madre asumir el costo de sus estudios.

Nacida en Arequipa, perdió a su padre desde muy niña, y desde entonces su madre se convirtió en su mayor apoyo y motivación. Y fue ella quien la acompañó en la búsqueda de un camino para cumplir sus sueños. Así se enteraron del programa Becas BCP.

“Cuando descubrimos la Beca BCP, vimos una oportunidad que podía cambiar mi vida. No podía dejar pasar la posibilidad de acceder a una educación superior de calidad sin que el dinero fuera una barrera. Mi madre fue mi mayor motivación para postular, porque sabía que, si lograba obtener esta beca, su esfuerzo y el mío tendrían una recompensa real”, comenta Josselyn.

Con Becas BCP, logró dar el gran paso hacia Tecsup, institución educativa privada que forma profesionales principalmente en áreas de tecnología. Allí comenzó su formación en la carrera de Diseño y Desarrollo de Software.

Pero Josselyn no solo fue una estudiante brillante, sino también una creadora de soluciones innovadoras. Su talento la llevó a diseñar un exoesqueleto para fisioterapia, un armazón mecánico cuyo objetivo es mejorar las capacidades físicas de la persona que lo usa, con el que ganó un concurso. Además, desarrolló un cajero ecológico, uniendo la tecnología financiera con la sostenibilidad.

También entendió el valor de compartir su historia, y se convirtió en Embajadora Tecsup. Así llevó su mensaje a otros jóvenes que, como ella, soñaban en grande pero no sabían por dónde empezar. En el 2024, visitó los colegios de Arequipa dando a conocer las Becas BCP e inspirando a cientos de escolares a creer en sus propias capacidades.

“Pararme frente a estudiantes y contarles mi historia fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Me hizo recordar lo importante que es inspirar a otros a soñar en grande”, afirma.

Hoy, ella trabaja en el Banco del Estudiante Bartselana, donde desarrolla sistemas financieros con un enfoque innovador. Además, continúa perfeccionando su cajero ecológico y está incursionando en el campo de la Inteligencia Artificial (IA).

Más que una beca

Desde sus inicios, Becas BCP ha cambiado la vida de más de 1.100 jóvenes en todo el país. Esta iniciativa financia los costos académicos, la graduación y hasta la titulación de sus becarios, asegurando que completen su formación.

Pero su impacto no termina ahí. Los beneficiarios también acceden al Programa de Acompañamiento y Desarrollo de Talento, que fortalece sus habilidades personales y profesionales, y al Programa de Empleabilidad, que los conecta con una red de prestigiosas empresas para facilitar su inserción laboral. Además, forman parte de la Red de Egresados Alumni, una comunidad que tiene como finalidad continuar apoyándolos en su trayectoria profesional luego de haber culminado sus estudios.

“Lo que más me impactó de la Beca BCP fue que no solo evaluaban las notas o la situación económica, sino también la historia de cada postulante. Sentí que realmente buscaban jóvenes con determinación, un propósito claro y una pasión por crecer. Cuando recibí la noticia de que había sido seleccionada, experimenté una mezcla de emoción, alivio y gratitud. Supe que este era solo el comienzo de una gran responsabilidad, conmigo misma y con todas las personas que creyeron en mí y me apoyaron en el camino”, detalla Josselyn.

La trascendencia del programa de Becas BCP se refleja en historias como la suya, en la que una oportunidad se transformó en la posibilidad de estudiar y convertirse en una profesional exitosa. Al igual que ella, muchos becarios han logrado sus metas y hoy destacan en diversas industrias.

Becas BCP apoya a los jóvenes talentosos de todo el Perú, en alianza con las mejores instituciones educativas del país. Para conocer más de este programa, ingresa a: www.viabcp.com/becasbcp

Reportaje Publicitario